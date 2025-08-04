Konica Minolta創新工作間峰會2025：AI引領香港企業數碼轉型新章

Konica Minolta創新工作間峰會2025｜Konica Minolta第七屆「Innovative Workplace Summit」在香港盛大舉行。峰會以「Rethink Possibilities: AI Action in the Workplace」為主題，深入探討人工智能（AI）及創新科技如何重塑現代工作環境，為香港企業注入靈活性與創造力。本次盛會匯聚業界領袖、技術專家及知名品牌，聚焦AI在企業數碼轉型中的關鍵角色，為構建高效、智能的未來工作間提供洞察與方案。



Konica Minolta創新工作間峰會2025展示最新六足機械狗

峰會主題與前瞻視野 AI重塑工作新常態

Konica Minolta Innovative Workplace Summit 2025凸顯了企業對AI技術在工作場所應用前景的深度思考。核心主題「Rethink Possibilities: AI Action in the Workplace」強調AI不僅提升效率，更是激發創新、開拓新商業模式的催化劑。峰會設十四個展位及八場主題演講，涵蓋廣泛議題，旨在為各行各業提供全面了解AI如何賦能企業轉型的平台。與會者親身感受AI技術滲透日常運作，優化流程、提升決策，最終實現業務持續增長。

政府支持與業界協作

今次峰會的成功舉辦，得益於香港特區政府的鼎力支持。香港政府創新科技及工業局副局長張曼莉女士 JP，為峰會錄製歡迎辭，肯定盛會並分享對未來智能工作場景的願景。張副局長的致辭，彰顯政府對推動創新科技發展的重視，傳遞香港建設國際創新科技中心的堅定決心。政府支持為企業在AI領域的探索與應用提供穩固政策基礎，鼓勵更多企業投身數碼化轉型。這種官產學研緊密協作，將助香港構建更完善的智能生態圈，吸引國際科技人才與企業落戶，共同推動香港經濟多元化發展。

香港政府創新科技及工業局副局長張曼莉女士 JP 為峰會錄製歡迎辭

策略夥伴關係 Zoom與Lenovo的協同效應

Konica Minolta在峰會上隆重舉行與Zoom及Lenovo的合作啟動儀式，兩項戰略聯盟預示AI在香港工作場所應用將迎來新里程碑。首先，Konica Minolta與Zoom攜手推動香港AI-first工作平台。合作將Zoom強大AI協作功能整合至Konica Minolta的AI數碼工作間解決方案，打造一站式智能工作平台，顯著提升混合辦公協作效率，全面優化用戶體驗，加速企業數碼化轉型。Konica Minolta更在AIRSIDE展示廳設立Zoom Customer Experience Centre，供客戶親身體驗Zoom產品。

Konica Minolta在峰會上隆重舉行與Zoom及Lenovo的合作啟動儀式

其次，Konica Minolta與Lenovo香港建立戰略合作夥伴，共同在港推動AI機械人技術應用。雙方整合先進技術資源，推動AI功能多樣化解決方案在各行業應用，包括率先推出六足機械狗，推動智能自動化普及。此次合作發揮雙方在硬件、軟件及售後服務優勢，透過創新機械人技術應用，提升企業營運效率與生產力，加速智能自動化及數碼化轉型。這兩項策略聯盟展現Konica Minolta拓展夥伴生態的決心，為香港企業提供更多元、先進的AI解決方案。

Konica Minolta在峰會上隆重舉行與Zoom及Lenovo的合作啟動儀式

「Integrated Service ONE」解決方案展示

峰會上，Konica Minolta以「Integrated Service ONE」理念為核心，全面展示如何整合業界領先服務與技術，為企業提供全面且度身訂造的數碼轉型方案。此理念基於數碼打印、機械人及創新科技解決方案，以及AI數碼工作間三大類別，並邀請Zoom、Lenovo、Huawei及Blackpanda等知名參展商共同展示最新AI技術。

峰會設十四個展位及八場主題演講，涵蓋廣泛議題

數碼打印方面，Konica Minolta展示多功能打印機（MFP）的生物認證功能（如掌紋/人臉識別），提升辦公室文檔處理安全與便捷。

機械人及創新科技解決方案領域，展出多種Managed Robotic Service，包括六足機械狗及清潔機械人，旨在自動化重複性高、危險性強或勞動密集型任務，提升營運效率，降低成本，確保工作環境安全。

AI數碼工作間方面，創新技術琳瑯滿目。Zoom AI-first工作平台配合Logitech及Jabra會議視訊設備，提供高效協作體驗。大型語言模型（LLM）展示AI在內容生成、知識管理及智能輔助的潛力。AI客戶服務中心透過智能對話系統，提升客戶服務質量與回應速度。Blackpanda、Green Radar、Crowdstrike及網御星雲的網絡安全解決方案，強調數據安全重要性。其他亮點包括Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable laptop、Huawei Ideahub、Samsung 32” Colour E-Paper EMDX，以及各種AI辦公室解決方案，共同描繪高效、安全、靈活的未來工作模式。這些多元化解決方案，充分體現Konica Minolta及其夥伴在構建未來智能工作間的全面佈局與技術實力。