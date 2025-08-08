尿袋爆炸｜近日有網民在Threads分享了一段驚險經歷，引發大批網友熱議。事主表示，自己日常經常使用的一杖行動電源（俗稱尿袋）突然發生爆炸，當他被爆炸聲驚醒時，發現火勢極猛、差點已燒到天花板。由於爆炸威力驚人，電源外殼與內部零件被燒得面目全非，周圍物品亦受到波及，現場一片焦黑狼藉。



從事主分享的現場照片可見，袋中原本擺放著化妝品、直髮夾、文具等雜物，爆炸後的行動電源已經燒成焦黑碎片，放在紅色盆內，四周仍殘留燻黑痕跡。慶幸沒有造成人員傷亡，但網民亦忍不住提醒大家，切勿隨意購買來路不明或品質未經驗證的行動電源，否則很可能為了便宜幾十元而賠上生命。

網民發現，爆炸的尿袋是在兩年前於淘寶入手，價格 69 人民幣，而且是沒有品牌的產品，其質量完全沒法保證。事實上，行動電源爆炸並非鮮見，尤其是一些品質不佳、電芯劣質或缺乏完善保護電路的產品，更容易在充放電過程中出現過熱、短路、電池鼓脹等危險情況。一旦發生熱失控，鋰電池會在短時間內急劇升溫並釋放大量能量，引發火災甚至爆炸。更糟糕的是，爆炸產生的火焰溫度極高，加上燃燒釋放有毒煙霧，不但危害財物安全，還可能威脅生命健康。

要預防此類事故，首先應從源頭選擇可靠產品。購買行動電源時，應優先選擇具備國際或本地安全認證的品牌與型號，例如符合CE、FCC、RoHS 或本港機電工程署認可的安全標誌。這些產品通常會配備多重保護機制，包括過充保護、過放保護、過熱保護及短路保護，能在異常情況下自動切斷電源，降低風險。切勿因價格低廉而在網購平台隨便下單一些無清晰規格、無品牌保證的「水貨」或山寨貨，因為其內部用料與製造工藝往往缺乏保障。

只要翻找行動電源機身，就可以找到是否印有CCC或CE標籤

其次，正確使用及存放行動電源同樣重要。避免長時間將尿袋暴露於高溫環境，例如炎夏時放在停泊車輛內、太陽直射下的窗邊或枕頭底等位置。高溫會加速鋰電池老化，更可能導致電芯內部化學反應失控而起火。同時，不要在行動電源覆蓋著厚重物品或置於密閉空間時進行充電，因為散熱受阻會令溫度不斷累積。

在使用過程中，如果發現行動電源異常發熱、表面鼓脹、發出怪味或有異常聲響，應立即停止使用並遠離可燃物，必要時將其放置於防火容器內，並尋求專業處理。切勿嘗試自行拆解或修理，因為鋰電池內部結構對外力極為敏感，稍有不慎便可能引發短路和爆炸。

+ 3

最後，定期檢查行動電源的狀態，尤其是使用超過兩年的產品，應評估是否有更換的必要。鋰電池隨著循環次數增加，容量與穩定性會逐漸下降，一旦發現續航明顯減少、充電速度異常變慢等情況，最好盡早更換新產品，以免意外發生。