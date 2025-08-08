近日在Facebokk上流傳一段影片，沒想到維修電腦的影片也能讓人毛骨悚然又忍不住笑出聲。一位電腦維修人員接到一部無法開機的 MacBook，檢查後懷疑是主板出現問題，於是小心翼翼拆開機底。沒想到一揭開底蓋，就有曱甴馬上進電腦跑出來，嚇得維修人員馬上後退。



影片中可見，維修師傅用工具輕輕指向主板表面，邊解說邊示範，語氣中帶著難以置信的感覺：「你看，全都是曱甴卵！。周圍更夾雜著碎裂的曱甴殼與不明污垢，顯示這台 MacBook 的內部已經淪為「曱甴屋」。

更糟糕的是，曱甴的排泄物與卵鞘不僅帶來惡臭，還可能導致電子元件短路或腐蝕。影片中的主板明顯已經被汙染，部分區域甚至出現腐蝕痕跡，難怪電腦完全無法開機。維修人員坦言，這種情況下的維修難度極高，因為不單要處理電子損壞，還得徹底清除曱甴殘骸，防止氣味與細菌殘留影響日後使用。

影片在FB曝光後，立即引來網民熱烈討論與一片驚呼。有網民打趣留言「有Bug」、「這是活生生的系統漏洞」。還有網民笑稱維修前應該先找滅蟲公司處理，有些網友則表示，自己平時已經習慣定期清理電腦灰塵，現在看完影片更加堅定要避免吃東西時使用手提電腦，免得吸引蟲子入侵。

曱甴對食物殘渣和糖分非常敏感，如果用電腦時不慎讓餅乾屑、飲料滲入鍵盤縫隙，就可能吸引牠們。一旦牠們找到入口，就可能沿著散熱孔、接口位置爬入內部，並在機身內產卵繁殖。曱甴，螞蟻都有可能躲進電腦裡，導致電子元件損壞甚至短路。

對於長期在家中使用手提電腦的用家，應避免在床上、沙發等容易藏污納垢的地方長時間使用，同時盡量避免邊用電腦邊進食。電腦不用時，最好收納於乾燥、通風且封閉的空間，減少蟲害入侵的機會。此外，每隔數月便應該進行一次內部清潔，尤其是風扇與散熱片周邊的位置，以防灰塵與食物碎屑積聚。