荃灣豐澤開倉特賣場8.29｜手機電腦家電百元起劈價｜限時登記連結

豐澤開倉特賣場8月29日2025｜今年8月豐澤開倉又來了，今次同樣帶來多款電子產品及家庭電器，預計大量手機、電腦加上智能手錶﹑音響﹑氣炸鍋﹑電飯煲﹑掃拖機器人﹑電鬚刨等都應有盡有。而今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，於即日至6月15日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場！



今年2025年8月荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）開倉清貨又來了，精選產品包括： Apple Watch Series9 (GPS)、 Samsung Galaxy Watch5 Pro、HONOR Magic 6 Pro、Philips All-in-One 智能萬用鍋、TEKA 煙囪式抽油煙機等。還有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。

今次豐澤特賣場由月8月29日至9月7日，只接受易賞錢會員登記入場購買。 於即日至8月24日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場。

登記連結：https://bit.ly/4odqqxx

豐澤開倉特賣場主打手機、平板及電腦及等家電產品劈價。（圖為去年特賣場實況）

👇👇今次8月29日至9月7日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

今次特賣場有什麼筍貨可搶？先回顧上次特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。

豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

📱iPad及其他平板電腦、智能手機、智能手錶、藍牙耳機

智能手機

智能手錶及藍牙耳機

🖥手提電腦/屏幕/打印機

🎧喇叭及電視影音類別

📺小家電（煮食、清潔、美容）

📺大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）

荃灣豐澤開倉特賣場2025 8月詳情



日期：2025年8月29至9月7日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

