Wonder 推出全港最強的士咪錶 引領本地的士行業數碼支付革命

在香港這個快速節奏的城市，的士一直是市民出行的重要交通工具之一。然而，行業長期以來在電子支付方面的體驗備受關注。普遍的士司機只收取現金，甚至部分車輛未能支援電子錢包或信用卡支付。這種情況不僅容易引發乘車過程中的不便與爭議，也在網約車平台（如Uber或Grab）日益普及的競爭下，進一步突顯傳統的士行業營運模式弊病。近日，金融科技公司Wonder正式推出全新智能的士咪錶，該產品兼容全港最多車型，並已獲得運輸署認可。不但能回應行業現有問題，也推動香港的士行業逐步邁向數碼化轉型。



行業現況：電子支付普及率低 現金交易為主流

根據運輸署數據，香港目前有18,163輛的士正在營運，但電子支付的普及程度仍未如理想。不少乘客表示，司機常以「機件故障」或「不支援」為由拒絕電子支付，導致必須使用現金，造成不便。消費者委員會報告顯示，過去一年相關投訴達數百宗，反映行業在數碼化轉型方面仍顯滯後。此外，部分電子支付附加費的計算方式不夠清晰，收費透明度不足，也屢次引起爭議。

在網約車服務日益普遍的環境下，傳統的士行業面臨競爭壓力。網約車提供透明的收費結構與多元支付方式，乘客無需現金即可完成交易。政府已刊憲立例規定的士司機明年四月一日必須接受乘客以最至少兩種電子方式繳付車費。有業界意見認為，若的士行業未能加快數碼化進程，乘客流失的情況或會持續。Wonder此時推出智能的士咪錶，配搭零手續費電子支付系統並支援34種電子支付方式，正是希望為司機與乘客提供一種便利支付方案。

Wonder智能咪錶：電子支付免手續費 涵蓋大部份車型支援

這款新咪錶的主要特點在於無縫連接收款卡機。只要的士配置Wonder M1OS智能電子咪錶，便必定連結上電子收款卡機，而整套系統及裝置都經運輸處認證及核准使用。據公司介紹，目前已適用於香港市面上12種常見的士車型，包括豐田金豐四座及混能車（小露寶）、比亞迪四座及六座位的士、Maxus Mifa 7、吉利大黃蜂 等車型。Wonder表示，仍有更多車型正在積極申請中，目標是實現全面覆蓋絕大數的士車款，讓每輛的士都能輕鬆升級安裝最新電子咪錶支付系統，實現全面覆蓋。

對乘客而言，這款咪錶支援多種主流電子支付方式，包括八達通、VISA、MasterCard、銀聯、JCB、Diners、Discover 信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、Huawei Pay、PayMe、微信支付、 Alipay 及FPS轉數快等，甚至兼容台灣的街口支付，幾乎涵蓋目前常見的電子錢包選項。無論司機或乘客，手續費全免，咪錶顯示金額即為最終收費，「所見即所付」並不需要附加費用，旨在提高收費透明度，減少爭議，亦提供便利市民出行的支付方式。該款咪錶已獲運輸署認可，符合相關安全標準，可在1秒內完成交易，有助提升司機營運效率與乘客體驗。

Wonder的發展背景：從金融科技至交通領域

Wonder自2022年成立以來，是香港及亞太區領先的商業支付及金融科技平台，致力讓各行各業的商家都可以輕鬆無休地收付營商。作為香港首個全數碼化全渠道支付平台，Wonder 讓商戶可在數分鐘內完成數碼化身分認證註冊、開立帳戶、接收款項、進行數碼支付及管理交易，所有功能整合於單一平台。 這家香港初創企業曾在A輪融資中獲得香港電訊／電訊盈科注資600萬美元，目前，Wonder的服務範圍涵蓋餐飲、醫療、零售、保險、迷你倉、交通及中小企等多個領域，合作企業商戶超過10,000家，處理交易總額逾千億港元，業務範圍包括香港、新加坡、日本、台灣及澳門等地區。此次推出的士智能咪錶，視為其業務拓展重要的一部分。公司表示，希望協助的士司機減少現金處理的負擔，同時為乘客提供更現代化的支付體驗。

有業內分析認為，Wonder進入的士支付市場的時機合適。隨著網約車服務日益普及，傳統的士行業有必要加快數碼化以維持競爭力。智能咪錶除了解決支付問題，還可透過數據記錄如行駛距離、時間與附加費用等，協助司機優化營運，並支援多語言播報功能，切合香港多元市場的需要。

數碼轉型前景：機遇與挑戰並存

儘管Wonder的智能咪錶為行業帶來新選擇，但實際推行仍面臨挑戰。部分司機關注安裝成本及操作適應問題，乘客亦需時間適應新電子支付模式。運輸署表示，將會持續監察電子支付在的士行業的應用情況，並鼓勵業界引入更多創新方案。

整體而言，Wonder此次產品發佈為香港的士行業帶來技術更新的可能性。在網約車競爭加劇的背景下，傳統的士業者若能進一步融合科技，或有助于提升服務水平與競爭力。對Wonder而言，這不單是一項新產品，更是對金融科技應用場景的進一步探索。若相關技術得以廣泛應用，香港的士行業或可逐步實現數碼化轉型。

Wonder Taxi: https://wonder.taxi/meter-installation

（參考資料：https://wonder.taxi)