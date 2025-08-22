Dyson PencilVac Fluffycones無線吸塵機上市，極纖巧輕便清潔體驗｜Dyson終於在香港隆重推出全新PencilVac Fluffycones直桿無線吸塵機，其僅38mm纖巧機身和輕巧重量，令用家的家居清潔更高便利性與高效能。與Dyson Supersonic風筒手柄寬度相若的吸塵機，不僅為較小家居面積的香港家庭提供了理想的解決方案，更結合了多項創新技術，帶來極致的清潔體驗。



輕量與纖巧極致設計的完美結合

Dyson PencilVac Fluffycones特點，無疑是其僅1.8kg的超輕巧設計。機身直徑僅38mm，使其能夠輕鬆地深入家中各個狹窄空間和難以觸及的角落。另外為此吸塵機全新研發的Dyson Hyperdymium高轉速摩打，是廠方目前最小、最快、最強勁的吸塵機摩打，轉速高達140,000rpm，可產生55AW的強勁吸力。機身輕量化設計，不僅使清潔高處角落或燈具等位置變得輕而易舉，更能讓使用者精準控制吸頭多角度旋轉，甚至可平貼地板，深入低至95mm的梳化及其他低矮家具底部進行清潔。

Dyson PencilVac Fluffycones無線吸塵機極為輕巧，單手操作非常便利。

創新吸頭與技術高效清潔無死角

Dyson PencilVac Fluffycones配備了創新的Fluffycones四錐多向吸頭，該吸頭能有效解決長髮纏結的困擾。其前後四個軟絨錐形滾筒以相反方向旋轉，能夠在吸入頭髮時將其捲出，從而避免纏結。吸頭上的尼龍刷毛經過特別角度設計，能加快頭髮移動，同時有效清除地板上的微細灰塵和碎屑。此外，吸頭兩側的延伸設計，使刷毛能夠緊貼牆腳線進行清潔，實現全方位無死角的清潔效果。除了強勁的吸力與全新吸頭外，新機還採用了全新流線型氣流分離技術，能夠捕捉高達99.99%小至0.3微米的微粒 。這款吸塵機是Dyson首款採用全新雙重過濾系統的吸塵機，透過網狀濾網和PTFE褶皺式濾網，將灰塵和碎屑從氣流中分離，並將塵埃收集於完全密封的氣壓式壓縮集塵筒內，防止濾網堵塞或清潔效能下降 。集塵筒的全新設計利用氣流將塵埃壓實，有效提升集塵筒容量並減少清空次數，同時配備創新免觸式及針管式塵筒清空系統，確保衛生清空過程，減少揚塵。

全新設計的吸頭，可更輕易轉向。

就算是窿窿罅罅位置都輕易清理

智慧連結與多元配件

它亦是Dyson首款可連接應用程式的智能吸塵機。用家可以透過MyDyson應用程式進行吸塵機設定，並獲得即時維護提示，包括清潔濾網的時間和方法 。應用程式還提供逐步指引，指導用戶如何保養和使用吸塵機，確保其長期保持最佳效能。吸塵機本身也配備了LCD螢幕，可顯示所選的電源模式和剩餘運行時間。此外，吸塵機還配備了兩款精密設計的吸頭：二合一窄縫吸頭，適用於清潔高處、低處及難以觸及的窄縫；防纏結螺旋吸頭，能快速清理長髮及寵物毛髮，特別適用於地毯、梳化和床褥等布藝家具。

新機配備4芯鋰離子電池，提供長達30分鐘的運行時間，並支援可更換電池以延長使用時間。磁吸式充電座的設計，則方便用家隨時取用和存放吸塵機，同時提供了配件收納空間 。

全新設計的Dyson PencilVac Fluffycones吸頭

Dyson PencilVac Fluffycones直桿吸塵機售價為$4,990，早鳥優惠價為$3,990元，已於官方網店及指定零售商正式發售 。