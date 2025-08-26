買機票最便宜方法！7指令問ChatGPT　搵出最抵機票購買方法﹑提醒

買機票最便宜方法2025｜為了買到平機票去日本﹑韓國﹑歐美旅遊，很多人總會花上幾個晚上不停刷新 Google Flight 或 SkyScanner 等買機票平台，希望能撿到一張平機票。但有沒有想過，現在 AI 其實可以成為你的「私人旅行社」，不只是計劃行程，連找平機票都做得到。最近，美國芝加哥的一位財經內容創作者 Casper Opala 在社交平台分享了他找機票的秘訣，強調自己每次出行都會用 ChatGPT 幫忙搜票，甚至形容「ChatGPT 現在就是我的旅行社」。



他曾經透過這種方式，把一張原價 1050 美元的國際機票，以 92 美元買到手，幾乎只花了十分之一的價錢，引發大批網民關注。究竟他是怎樣做到的？

用 AI 找到隱藏航班

傳統搜尋平台固然方便，但其演算法往往只會展示合作航空公司或主流航線，許多隱藏航點、替代機場或廉價航空根本不會出現在搜尋結果。Opala 的做法，就是直接在 ChatGPT 輸入指令，例如：「請幫我找下個月從紐約飛倫敦的最低價航班，包括隱藏路線和替代機場。」

這種問法，會迫使 AI 從更廣泛的數據來源中找出「非公開」或「被忽略」的航線。例如，一些從小型城市機場出發、經過轉機的組合，雖然麻煩，但票價可能便宜一半以上。

廉航資訊 Google 與 Skyscanner 找不到？

不少人以為 Skyscanner 或 Google Flight 已經搜羅全球航班，但實際上，據 Opala 分享，約有 28% 的航班不會出現在這些平台。這當中往往包括低成本航空公司，特別是一些區域性廉航。ChatGPT 就能幫助用戶列出這些在傳統平台中「隱形」的航空選擇，例如美國的 Spirit、歐洲的 Ryanair，或亞洲區域內的小型航空公司。

當然，這類廉航往往條件嚴苛，例如行李限制、轉機時間長、航班不穩定。但如果預算有限，這些選擇絕對值得一看。

靈活彈性才是王道

另一個省錢關鍵是時間與航線的彈性。Opala 建議，如果行程允許，可以讓 ChatGPT 同時搜尋包含轉機的航班。雖然直飛最省時，但往往價位昂貴；反之，多一程轉機或不同時間段的選擇，票價可能大幅下降。

更進一步，他甚至會要求 AI 搜尋所謂的「分段出票」方式。與其買一張 A 城直飛 C 城的票，不如買 A 到 B、再由 B 到 C 的票，總價反而更便宜。這種「拆單」方式在部分國際航線上特別奏效，ChatGPT 可以幫你計算是否值得。

+ 1

追蹤票價捕捉「錯價」機會

不少旅客知道，航空公司有時候會出現「錯價票」或突發特惠，價格低得驚人。問題是這些優惠往往存在時間極短，幾小時甚至幾分鐘就會消失。Opala 就會輸入這樣的指令：「請幫我搜尋紐約到巴黎的錯價票或限時特惠，並連續四天監控，如果票價低於 95 美元立即提醒我。」

這種 AI 監控方式，讓人不必時刻守著螢幕，也不會錯過瞬間出現的特價機票。雖然錯價票並非每次都有，但對願意等候的旅客來說，這是一種值得嘗試的捷徑。

用ChatGPT搵平機票指令：

1）找出下個月從「A」飛往「B」的最便宜方式，包含隱藏航線加替代機場

2）哪些廉價航空飛這條航線，但沒列在 Google Flights 或 Skyscanner 上

3）建議更便宜的中途轉機城市，即使需要分成兩段訂票

4）找出前往「A」的錯誤票價、限時搶購或異常便宜的航班

5）比較所有平台的這趟航班，目前哪裡最便宜？

6）監控這條航線X天，如果票價低於 $XXX 就提醒我

7）比較訂兩張單程票會比來回機票便宜嗎？



資料來源：maeil business newspaper