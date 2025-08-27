【AWS TechFest 2025】Demo Zone 全面剖析！4大智能AI體驗逐個睇

AWS TechFest – Generative AI 將於 2025 年 9 月 3 日灣仔合和酒店舉行。今年 DemoZone 打破傳統，帶來多款融合生成式 AI、Agentic AI、IoT、雲端運算的全新體驗平台，針對 B2B、企業創新、產業升級、用戶互動等多個領域。以下為大家逐一拆解四大必試Demo，無論你係 IT 部、業務決策層、產品主管或對 AI 有興趣的用家，現場一定有驚喜。



👉 Demo Zone 官方詳情

1. AWS AI Sketch Lab：AI「畫」出遊戲主角，內容生產 x 娛樂互動

Sketch Lab 利用 Amazon Nova Canvas、Nova Reel、Nova Premier 多模態 AI 模型，將用戶手繪作品即時變成可互動的像素遊戲角色，是內容生產、互動娛樂與雲端 IoT 的完美結合。

體驗流程：

．Sketch：現場用紙筆畫出你心目中的汽車、角色、載具等，喚起童年創作樂趣。

．Generate：交由 AI 分析畫作，並即時生成專業產品設計圖，玩家可現場自選顏色、材質等細節，個人化程度極高。

．Play：你設計的角色會即時成為 8-bit 遊戲的主角，與其他參加者競逐 Arcade Game，高度還原街機感覺。遊戲場地（如賽車賽道/超市/沙地）及物理引擎（摩擦力、地形反應）都會根據設計自動調整，體驗真實。

技術亮點：

．多模態 AI 圖像生成、像素化、即時遊戲角色製作

．IoT 感應器互動（街機式操控）

．雲端即時生成、多人互動、現場禮品/數據整合

應用啟示：

．教育、品牌推廣、活動營銷、兒童互動娛樂等

．展示生成式 AI 如何將創意變現為產品或服務

2. Industrial AI Buddy — 3D Virtual Plant Tour

將工業設施數碼化升級！AI Buddy 結合 Unreal Engine 3D、Amazon Bedrock 與語音

AI，打造沉浸式虛擬工廠導覽。

體驗流程：

．3D 沉浸式工廠導覽：現場可探索高擬真 3D 工廠場景，支援語音查詢流程、設施運作、維修紀錄。

．RAG（檢索增強生成）架構：AI 會整合工廠技術文檔、操作參數、現場感測數據，即時回應用戶查詢。

．Agentic AI 指導：AI 角色提供實時操作建議、培訓、巡檢指引，支援即問即答。

現場互動問答範例（你可即場問 AI Buddy）：

．「這部機器是做甚麼的？」

AI Buddy 會即時識別設備，詳細介紹名稱、功能、運作原理和技術規格，甚至維修紀錄。

．「這個區域會發生哪些生產流程？」

AI Buddy 能解釋該區域日常工序、使用機器、流程步驟，並展示相關 SOP 或流程圖。

．「這裡有甚麼安全措施？」

AI Buddy 會列舉必需的安全規範、個人防護裝備、緊急出口、警示標誌和應急流程，甚至即時顯示安全培訓資料。

應用啟示：

．工業數碼轉型、智能運維、培訓自動化、安全管理

．適合製造、能源、物流、設施管理等行業

3. Smart Home DIY and Improvement Companion

智能家居行業必備！用戶只需影相及輸入裝修目標，AI 即時變身為家居裝修專家。

體驗流程：

．影相上傳：用戶以手機拍下傢俬或家電，AI 自動辨識物件種類及狀況。

．專屬建議與分析：輸入裝修或維修目標（如換櫃、粉飾、智能化），AI 會根據物件現況與用戶需求，給予個人化步驟、分析及注意事項。

．即時影片教學+購物清單：AI 推薦專屬教學片段、分步指引，還會自動生成所需工具、材料購物建議，連結一站式網購。

應用啟示：

．家居品牌、物業管理、零售電商、裝修服務平台

．提升用戶體驗、增值服務、提升銷售轉化率

4. Hyper Personalized Marketing Email Generator

AI 驅動超個人化營銷新世代！一鍵自動生成反映客戶偏好及消費歷史的行銷電郵。

體驗流程：

．輸入目標客群/活動：用戶設定推廣主題或節日活動。

．LLM 智能生成內容：AI 根據每位客戶歷史購物、偏好，自動生成專屬電郵內容，包括商品推薦、個性化文案，兼顧人手撰寫溫度。

．批量自動發送/分析：一鍵發送萬封專屬電郵，配合行為分析數據，追蹤開信/轉化成效。

應用啟示：

．零售、電商、O2O、CRM/行銷團隊

．提升開信率、客戶互動及銷售轉化

AWS TechFest 2025助企業 x 用戶 x 創新團隊掌握 AI 落地關鍵

．產業升級：從工業3D導覽到家居DIY，AI已能落地多元場景

．內容生產 x 體驗互動新模式：由娛樂到行銷，AI重塑用戶參與及數據變現

．雲端 + IoT + AI 三位一體：現場專家即席解構每個 demo 背後技術架構與商業價值

現場還設有更多技術專題講座，多位重量級客戶講者將分享成功個案，包括國泰航空、永明金融、IBM、和記電訊、宏利、上海商業銀行等。立即報名預留座位，親身體驗 AgenticAI 的創新應用。

AWS TechFest – Generative AI 現場體驗

．日期：2025年9月3日

．地點：灣仔合和酒店

．活動詳情：官方頁面