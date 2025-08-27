華為全新三摺疊手機 Mate XTs 非凡大師 Ultimate Design 正式宣布於 9 月 4 日發表，此舉明顯針對 Apple 即將於 9 月 9 日舉行的 iPhone 17 發布會，以下將整合各種網上傳聞，大膽分析一下兩大陣營各自有甚麼吸引力與優勢，各位不妨留言講講意見：那一邊比較吸引你？又或是兩邊也未能吸引到你換手機？



HUAWEI Mate XTs 三摺屏手機9月4日發表

強升級版本｜麒麟 9020 處理器性能更高

華為 Mate XTs 作為去年 Mate XT 非凡大師的升級版本，預計將搭載性能更強勁的麒麟 9020 處理器，採用 1×2.5GHz 泰山大核、3×2.15GHz 泰山中核及 4×1.6GHz 小核的三叢集架構，並整合主頻高達 840MHz 的 Maleoon 920 GPU，整體效能較前代麒麟 9010 有顯著提升。

HUAWEI Mate XTs 預計將搭載性能更強勁的麒麟 9020 處理器（網上圖片）

近年國產手機在拍攝能力方面日漸優於歐美品牌，Mate XTs 作為三摺屏機，為了滿足機身厚度，安裝鏡頭模組的空間有限，但預計華為依然會強化HUAWEI Mate XTs 的攝影功能。

預計華為會強化 HUAWEI Mate XTs 的攝影功能。（圖為HUAWEI Mate XT）

機身設計上，華為CEO 余承東在預告片中已率先拿著疑似是HUAWEI Mate XTs 的白色三摺屏手機，更要留意他是用手寫觸控筆操作。網上傳新一代 Mate XTs 將提供四種顏色選擇，白色只是其中之一。

華為CEO 余承東在預告片中已率先拿著疑似是HUAWEI Mate XTs 的白色三摺屏手機（網上圖片）

更要留意他是用手寫觸控筆操作（網上圖片）

華為表示 Mate XTs 會使用技術更成熟的「天工鉸鏈系統」，它經過精密的機械結構調校及微米級數碼雙生模型的反覆測試，確保摺屏與鉸鏈的完美結合，提供流暢自然的開合體驗。

華為 Mate XTs表示會使用技術更成熟的「天工鉸鏈系統」（圖為HUAWEI Mate XT）

華為 Mate XTs 三大優勢分析

1. 獨家三摺屏技術優勢：華為是目前唯一量產三摺屏手機的廠商，Mate XTs 將成為全球第二款三摺屏產品。其10.2 吋超大螢幕在展開後提供平板級使用體驗，支持內折外折多種形態。此外新機將使用更成熟的「天工鉸鏈系統」，經實驗證明可靠性大幅提升。

2. 真正為三摺而設的OS：華為指自家 HarmonyOS 將與三摺屏機身深度整合，針對各種三摺開／閉屏屏形態，提供更實用的app應用，單機就能提供手機、平板、辦公設備三合一的使用模式。

3. 快人一步搶佔發聲時機：比 iPhone 17 提前五天發表，掌握輿論先機。並希望媒體與用家能理解到華為的創新能力，理解到Mate XTs 三摺屏手機屬全新產品類別，避免與iPhone 17 這類傳統單屏手機正面競爭。

Apple iPhone 17 三大優勢分析

1. 生態系統完整性：Apple 擁有 iOS 生態圈的無縫設備整合優勢；iPad、Apple Watch、Macbook 待，與Cloud、Apple Pay、Siri 等服務深度整合。另外，由於華為手機沒有得到Google Android平台認證，無法直接使用Google Play 下載軟件，所以Apple 擁有超過 200 萬個應用程式的 App Store 軟件平台優勢更大。

2. 設計工藝領先：任你其他品牌搞得機身天花龍鳳，iPhone的外觀多年來始終如一，而且證明沒有多餘的設計，精密加工工藝，質感良好又實用。今代更傳言會推出「史上最薄」設計 iPhone 17 Air。

3. 完善的售後及良好的品牌型像：iPhone 在全球高端市場擁有強大品牌忠誠度，而且在售後方面出名是行內最佳，這一點亦令到iPhone 機價的折舊率也比其他品牌低，舊機也保值。

華為 Mate XTs 與 Apple iPhone 17 代表了兩種不同的產品理念。華為主打創新突破，以三摺屏技術挑戰傳統手機形態；Apple 則專注於完善既有產品線，在設計工藝和生態整合方面精益求精。希望9月兩大陣營也做場好戲，為Gadget界帶來更多出色的手機。

