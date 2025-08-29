豐澤開倉特賣場8月直擊｜iPad、Macbook、Dyson等家電劈價3折起

豐澤開倉特賣場 2025年8月29現場直擊｜2025年8月豐澤荃灣沙咀道特賣場再度開倉，今次不少iPad、MacBook、iMac及筆電3折起，Dyson吸塵機$999、無葉風扇都只是千多元，大量手機、家電大劈價仲有 不少Apple陳列品一樣好平！場內還有Dyson、小米、Panasonic家電；仲有大量雪櫃、空清機、冷氣機、洗衣機陳列品、整修品劈價出清，馬上公開現場直擊圖片。



豐澤開倉特賣場8月直擊

荃灣豐澤特賣場定期舉行開倉，出清各分店的陳列品及整修品，包括手機、電腦、iPad平板、MacBook筆電、各種家電、電視、Soundbar等；更特設$100+/$300+/$500+專區，按價錢尋寶，排長龍入場就算搶不到廣告上的劈價產品，最少都執幾件超平筍貨戰利品！記者留意到今次都幾多款式算新的Apple筆電，2024年款 M3 Macbook Air 13吋款，機身新淨只售$4500。另外還有iPad及Pad Air，以及其他平板。

豐澤開倉特賣場｜精選產品

特設100+/200+/300+/400+／500+專區

豐澤開倉特賣場｜精選值得快搶產品👇👇

📱iPad及其他平板電腦、智能手機、智能手錶、藍牙耳機

智能手機

相機

🖥手提電腦/屏幕/打印機

🎧喇叭及電視影音類別

📺小家電（煮食、清潔、美容）

+ 83

📺大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）

+ 19

荃灣豐澤開倉特賣場2025 8月詳情



日期：2025年8月29至9月7日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

