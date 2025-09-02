我們平常最熟悉不過的手機USB-C充電頭（又或者稱為充電火牛），機背不是有很多標籤圖案和數字嗎！你又是否看得懂？有注意過當中的警示與資訊嗎？「快充」很多人都聽過，也認得其標誌和字樣，有但其背後又有代表甚麼？原來，充電頭上竟然還印有「有效期」？過期的火牛還能用嗎？

本文將與你一起拆解充電器標籤背後意義，幫你選擇適合自己手機／電器的USB-C充電頭。



快充標誌

買部分手機﹑手提電腦﹑平板，都有機會附送個快充頭，但家中有大量的手機﹑平板，久而久之就忘記那一個才是快充頭。其實只要看到有「閃電」標誌就代表是快充充電器，如果把舊手機的充電頭拿給新手機用，就有機會出現充電緩慢情況，反之舊手機用快充頭，或會出現過熱問題，因此要小心選擇。

雙重保護﹑室內專用

如果看到「回」標示的話，就代表充電頭有兩層外殼，如果表面的外殼破掉的話，也不會因此漏電，屬於保護性比較高的款式。看到一個「屋屋」標誌的話，就代表只能在室內使用，不建議在戶外的供電裝置中為手機﹑平板等充電。

3C標誌﹑使用有效期

內地的充電頭有「CCC」標誌的話，代表已取得中國強制性產品認證，已通過產品安全、電磁兼容性與環保標準等的檢驗。香港的產品也有「HK」的香港安全標誌，代表該產品已通過本港或國際相關的安全標準測試。而一個循環圓圈內的數字，就代表充電頭可以使用的有效期，如「10」即是有效期10年。