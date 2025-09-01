電腦屏幕零死點光點換貨｜2000Fun 中田 Faroll 哪間品牌服務最好｜今年香港電腦通訊節2025發生了一段小插曲，有人在電腦用品連銷店2000FUN購買電腦屏幕，回家後發現有1粒死點，與客服WhatsApp聯絡疑受到不禮貌對待，並推諉問題為產品代理商本身的光點死點換貨條款、拒絕更換，更將對話內容放在facebook「公審」用家。

最終2000FUN正式道歉並安排換貨，而京東及多個本地零售商先後出文抽水，更聯絡事主送芒做宣傳，區區幾千蚊1隻屏幕，宣傳CP值極高賺到盡。不過各大港商及代理終於明白，再如此下去，消費者就會選擇北上消費，今日（9月1日）同期宣佈強化電腦屏幕零死點光點換貨方案，即睇3家零售商、各自有甚麼優點。



三大電腦零售商｜同步公開零死點換貨方案

絕大多數網民傾向支持事主，認為「今時今日咁嘅服務態求唔夠㗎」，並指因香港的消費者權益不及中國內地高，所以情願在淘寶、京東買機也不在香港消費！事件在各討論區發酵多日，今日（9月1日）2000FUN、法奧、Cetalfield中田等多家連銷電腦店集體宣佈，即日起購買指定品牌電腦屏幕，可享「零死點」換貨服務，網民大讚事件推進了香港電腦產品零售的服務新標準；以下為三間店的「零壞點／零光死點」服務重點整理與比較：

2000Fun 涵蓋品牌最多

涵蓋品牌：MSI、ASUS/TUF/ROG、GIGABYTE/AORUS、ZOWIE、LG、TITAN ARMY、INNOCN、AOC、PHILIPS、ACER、INZONE



2000Fun facebook截圖

優惠期限：即日起至另行通知

換貨期限：收貨後7天內提出（含首尾日）；8/22–8/31訂單可至9/7前提出

服務方式：上門一換一（於7日內提出，2000Fun提供上門換貨）

指定門市：（觀塘店／高登店／天水圍店）可現場開箱，若有壞點可即場更換至零壞點。其他門市不設即場開箱，但仍享上門一換一

其他條款：原則以同型號更換，缺貨可改型號或退款／包裝必須完整／非壞點問題照一般程序處理

Faroll 法奧｜三星 ASUS 支持30天內更換

涵蓋品牌及各自換貨期限：ASUS、Samsung（30天內「全包零光死）；Gigabyte、LG、ACER、MSI（7天內「全包零光死」



Faroll 法奧 fb圖片

優惠期限：沒有限期，直至另行通知

換貨期限：未有詳盡說明，請自行向店方查詢

服務方式：全程「免費上門更換」，客人毋須出門

整體變動重點：原本僅支援 ASUS 品牌屏幕7天內更換，現升級為最多30天內更換、並將服務擴大至支持共6個牌子，並明確免費上門換貨。

Centralfield 中田｜上門收件額外收費

涵蓋品牌：ASUS、LG、Philips、AOC、Samsung



Centralfield 中田 fb圖片

期限：即日起至另行通知

換貨期限：未有詳盡說明，請自行向店方查詢

服務流程：即場於店內先付款後試機，若發現光點／死點可即場更換。如取貨起7日內如發現光點／死點，需先聯絡客服。

服務方式：自攜到高登門市換貨、如需上門收件將額外收運費（自取與送貨客均同）

其他限制：僅針對光點／死點問題，其他損傷（外殼刮花、破裂等）不設七天退換。

那一家涵蓋品牌最多？

2000Fun 11 品牌，Centralfield 5品牌、Faroll 6 品牌



換貨便利度

2000Fun：7日內提供「免費上門一換一」，並在多個指定門市可即場開箱換到零壞點；缺貨可改型號或退款。對顧客最省時省力，彈性亦最大。

Centralfield：可即場更換；7日內需自攜回高登換貨，要求上門則自付運費。

Faroll：僅 ASUS；可自攜或付費上門。範圍與彈性均較小。



那去那家買屏幕最好？

2000FUN 為補救品牌名聲，服務最全面，現時去明顯不會「中伏」；若買 ASUS 屏幕且就近有鋪，去Centralfield、Faroll也可，當中 Centralfield 提供即場測試與自攜換貨、流程較清晰；而 Faroll 獨家有ASUS「自包零光死點」，唯上門需付費。



品牌覆蓋最多：2000Fun（11品牌）

最長保固天數：Faroll（ASUS、Samsung 30天）

上門便利度：

Faroll：6品牌皆「免費上門」；ASUS、Samsung高達30天

2000Fun：多品牌且「免費上門」，但時限為7天

Centralfield：可即場換，但7天期內需自攜回店；上門需自付運費

