數據要素x滬港合作開放數據競賽2025 圓滿落幕！港隊勇奪2大殊榮

「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」決賽日前在上海圓滿舉行，香港隊伍表現亮眼，勇奪兩項大獎，展現出香港在數據應用與創新科技領域的強勁實力。香港特别行政區政府數字政策專員黃志光先生亦前往上海為參賽的香港隊伍打氣，並見證港隊於決賽展示數據應用項目的成果。



在頒獎儀式上，黃志光先生衷心祝賀各得獎團隊，並表示：「滬港兩地政府今年繼續攜手合辦競賽，目的是要響應國家發揮數據要素的乘數效應，深化兩地在數字科技領域的交流合作，助力兩地經濟社會高質量發展。數字政策辦公室亦於今年四月與上海市數據局簽署了《滬港數字經濟合作備忘錄》，進一步深化滬港在創新科技領域的合作，推動兩地數字經濟的聯動發展，為兩地科創產業開拓更深、更廣的合作空間。」

數字政策專員黃志光先生（前排左六）前往上海為香港代表團打氣

港隊載譽而歸 勇奪兩大獎項

在本次競賽中，香港共有13支來自不同企業和院校的隊伍進入決賽，並在比賽中表現出色。來自環境保護署的「總區北」團隊憑藉其「香港環境數據庫」方案，同時榮獲「評審團大獎」及「最佳智慧環境大獎」兩項殊榮 。「香港環境數據庫」利用智慧科技及數據系統協助環境影響評估（環評）程序，並縮短所需時間 。該數據庫收錄了環評所需的環境及生態基線調查數據，同時提供多種應用工具，有助於促進項目規劃並提升環評準確性。

此外，來自港鐵公司和香港科技大學的「鐵路領航者」團隊，亦憑藉其「客流預測模型」方案榮獲「最佳智慧出行大獎」。該方案利用類比技術進行乘客路線選擇及交通流量預測，旨在革新交通規劃。方案應用了港鐵公司的營運數據、政府開放數據、數位孿生技術及乘客行為模式預測等，藉此提升鐵路營運效率和公共安全，並以啟德體育園的人群管理為實際應用案例，證明其技術擴展至其他城市鐵路系統的巨大潛力。

數字政策專員黃志光先生（左三）與奪得「評審團大獎」和「最佳智慧環境大獎」的香港隊伍「總區北」代表，包括環境保護署署長徐浩光博士（右五）和其他環境保護署代表（右一至右四），以及「最佳智慧出行大獎」的鐵路領航者代表（左一及左二）合照。

滬港深度交流 競賽成果豐碩

代表團到訪上海期間亦參與了競賽成果展，向內地科技業界展示其創新應用方案，並參與路演及商業對接，進一步拓展商機，釋放數據要素的價值。此外，代表團亦參訪當地多家知名創科機構，如上海市北高新企業AI 體驗館、區塊鏈應用創新孵化器、EV- AI智行港、張江模力社區等，了解上海在人工智能、大模型、區塊鏈和新能源汽車等前沿技術領域的最新發展，以推動滬港兩地在數字經濟發展方面的深度協作。

「數據要素x滬港合作開放數據競賽2025」由香港特別行政區政府數字政策辦公室與上海市數據局聯合策劃，今年四月在香港啓動，於八月在上海舉行決賽，是兩地連續第三年共同舉辦此項賽事。競賽以「雙城數據、共建產業平台」為主題，鼓勵兩地參賽者結合滬港的開放數據集，聚焦智慧出行、智慧生活、智慧環境及智慧經濟四大核心領域，共同建構創新項目，以推動兩地智慧城市和數字經濟的協同發展。部分參賽項目更有機會獲推薦參加由國家數據局等有關部門舉辦的二○二五年「數據要素x」國家級大賽。