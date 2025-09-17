AI數碼營銷大會聚焦智能創新｜中西營銷精英薈萃 AI革命席捲全城

AI應用不止是全球熱話，更變爲大家的日常，最近有本港銀行發現超過7成顧客會日常使用Gen AI。IAB Hong Kong將於今年10月23日假香港會議展覽中心(HKCEC）舉辦年度營銷盛事「C25」。作為本港數碼營銷及廣告界的頂尖盛會，C25匯聚行業領袖、品牌決策者及創新先驅，共同探討人工智能及數碼營銷的趨勢與機遇。



本屆大會以「AI In Action」為主題，深入剖析人工智能在商業應用的真實案例，向本地市場營銷人員展示人工智能的實踐價值。與會者將透過主題演講、專題討論及實戰案例分享，掌握行業最新動向，發掘業務增長潛力。此外，大會更首設「Agentic AI Challenge」，進一步推動業界從理論探討邁向實際執行，促進本地行業擁抱AI 代理技術，促進業務自動化及創新數碼轉型。

C25籌委會主席，劉淑芬 Tania 表示：「代理式人工智能已不僅是一項輔助工具，而是重塑企業運作模式與職務定義的重要力量。在香港，工作流程正被革新，職位角色被重新詮釋，無限新機遇蜂擁而至。這場進化並非取代人類創意，而是將其強化與放大，賦能市場營銷專業人士突破想像，並引領創新，樹立行業新標杆。」

重量級講者陣容 引領行業對話

今年的C25分為4大核心主題，「AI Horizons」、「AI Drivers」、「AI Accelerators」及「AI Catalysts」，全方位探討人工智能營銷技術，共邀請逾50位行業領袖，參與30多場精彩論壇及實例演示，包括Amazon Web Services、Google、Meta、WPP、微軟、百度等科技巨頭及企業高層，分享他們對數碼營銷未來的見解及人工智能融入商業的成功經驗：

AI Horizons — 從創新到落地 營銷人員必知趨勢

- 開幕演講：WPP 首席人工智能總監剖析全球AI發展趨勢

- 主題演講：Google 亞太區廣告產品市場總監解構人工智能如何重塑搜尋引擎未來

- 主題演講：Meta 專家分享人工智能顛覆性應用實例

- 主題論壇：AI 代理實戰應用

AI Drivers — 行業藍圖與實戰策略

- AI × 金融：探討AI如何推動金融服務數位化升級，亦兼顧到客戶的信任

- AI × 旅遊：揭示AI在旅遊行程定制、客服自動化及市場需求預測中的應用，提升旅遊體驗和營銷轉換率

- AI × 零售：剖析AI驅動的庫存管理、智能推薦與情境化營銷策略，助力零售商抓緊消費者即時需求

- AI × 短劇出海：分享AI如何帶起全球短劇熱潮，並協助品牌突破地域界限，以分析多元市場動態，支持品牌實現精準海外擴展

AI Accelerators — 營銷關鍵驅動力與全球戰略

- 健康產業的AI營銷：解讀AI在健康產品推廣、患者行為分析及數據驅動個性化健康方案中的創新應用

- 融合中式智慧的AI應用：探討如何結合傳統面相文化與AI技術，打造獨特的營銷體驗及品牌故事

- 電影業管理革新：剖析AI於製片管理、觀眾行為預測及內容推薦中的應用，推動娛樂產業數字化轉型

AI Catalysts — 創新與未來商業模式，運用AI創建一站式流程，快速提升業務效能。多個方案展示，包括：

- 智能數據分析：透過AI透視大數據，結合企業文化訓練專屬模型，即時生成商業洞察

- 多渠道廣告技術：整合程序化購買與動態創意，實現全渠道效果追蹤與自動化優化

- 智能KOL管理：星級AI驅動KOL策略

新設環節：「Agentic AI Challenge」及「VIP Speaker Lounge」

首屆「Agentic AI Challenge」 實戰見真章

本屆C25特別設立首屆「Agentic AI Challenge」，參賽者將挑戰利用Agentic AI技術，設計具備自主理解、規劃及執行複雜任務能力的創新方案，展現技術實力與商業思維的融合。賽事分為兩個階段：

- 方案徵集：參賽者需於指定日期前提交方案。業界權威評審團將從中甄選最多10位精英晉級。評審團成員包括大學教授及來自Google、Adobe、Microsoft、HKT、CherryPicks、VOTEE等國際和本地AI巨頭。

- 現場匯報：決賽將於C25活動當日下午舉行，晉級精英將進行現場匯報，由專家團即場評定冠、亞、季軍及優異獎得主。

冠軍隊伍除了可獲得豐厚獎金外，更將獲得業界機構頒發的認證殊榮。此賽事不僅是技術上的較量，更是創意與實戰策略的激蕩，旨在鼓勵業界將AI理論應用於實際，推動營銷創新邁向新高度。詳情請瀏覽相關網站

VIP講者交流區 促進行業互動

為加快人工智能技術於本地市場的深度滲透，C25新增設「VIP Speaker Lounge」，打造一個高端、私密的交流平台，促進跨界別及多元行業的碰撞與合作。參與者可在此與來自品牌管理、廣告代理、科技初創及學術研究等領域的重量級專家深入對話，分享實戰經驗及前瞻洞見。此交流區更設有即時互動及專題小組討論，助力擴闊人脈網絡，激發合作機會，推動本地AI營銷生態圈健康發展。

展覽區體驗尖端AI廣告科技

C25展覽區匯聚多項本地及國際領先的人工智能與廣告科技方案，涵蓋智能SEO引擎、人工智能數據分析平台、數碼轉型顧問等行業技術，務求展現人工智能在提升營銷效能及運營效率上的多維應用。參展者可親身體驗這些尖端工具的實際操作，深度了解其背後的技術原理及優勢，並與供應商展開專業交流，探索定製化解決方案。為配合AI主題，整個活動將採用AI驅動的即時翻譯技術，確保各方溝通無障礙，體現科技與業務的無縫結合，促進行業合作與知識分享。

