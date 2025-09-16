小心！WhatsApp白撞訊息騙案　扮珠寶設計師騙人投資 最高達140萬

近年網上投資騙案層出不窮，手法亦愈來愈多變。守網者分享案例，騙徒透過隨機發送 WhatsApp 短訊，假扮成各種身份，試圖引起受害人的興趣，再逐步引導入局。近日就有一宗案件揭示了這類新型詐騙：一名年約六旬的保安員，因誤信對方自稱的「珠寶設計師」身份，最終損失超過 140 萬港元，成為又一宗觸目的投資騙案。



白撞訊息

所謂「白撞訊息」，其實就是隨機發送的陌生 WhatsApp 短訊。騙徒利用這種方式，不必篩選目標，也不需花心思鋪陳，只要收信人一旦回應，便能順勢展開下一步。由於訊息形式千變萬化，部分受害人出於禮貌回覆，甚至只是好奇心使然，就會逐步落入圈套。

在這宗案件中，受害人接收到一個自稱「珠寶設計師」的訊息。騙徒聲稱自己正經營網上珠寶商店，並提出可以投資到他的所謂網店上，只要存入一定的商品成本，受害人便能按比例獲取銷售佣金。

投資騙局

騙徒往往聲稱，只要受害人將資金轉入指定帳戶，短時間內就能獲得佣金回饋。於是，受害人先後依照指示，多次將金額轉入不同個人戶口，金額從數萬到數十萬不等。

然而，當受害人逐漸意識到沒有任何佣金入帳，想要追問情況時，所謂的珠寶設計師已經消失無蹤。所有聯絡方式被封鎖，轉帳紀錄卻顯示資金早已流入不同不明帳戶，最終導致受害人累積損失超過 140 萬港元。

根據警方公布的數據，在一週之內（9 月 6 日至 12 日），全港已經接獲超過 120 宗網上投資騙案，涉案金額高達 7,400 萬港元。更值得注意的是，這些騙局的包裝愈來愈精緻。有些會建立假網站，模仿正規電商平台或投資介面，甚至製作出逼真的交易紀錄截圖，讓人誤以為資金真的在流動。對一般市民而言，若沒有專業知識或警覺心，很難分辨真偽。

防騙方法

面對這類白撞訊息，最有效的防禦就是 「不要回覆、不予理會」。一旦回覆，便意味著向對方證實了你的電話號碼是活躍的，往後更容易成為鎖定目標。若訊息提及投資、佣金或涉及轉帳，則幾乎可以肯定是詐騙。

另外，若有懷疑，市民可使用 「防騙視伏器」網站 或 「防騙視伏 App」 進行風險評估，藉由官方資料比對可疑網站或戶口資訊，及早避開陷阱。