iPhone 17系列﹑iPhone Air官方維修費公開 爆芒﹑換電要呢個價
撰文：陳錦洪
出版：更新：
iPhone 17系列﹑iPhone Air 將在 9 月 19 日可以拎機，新機未到手，Apple 已經公佈了 4 款新機的各種損壞維修費。可能不少新機主會覺得，iPhone 都未到手為什麼就要留意維修費用呢？其實，收費最關鍵的是比較有沒有加購 AppleCare+ 的分別，再去考慮加購的需要。
官方維修的項目大致分有 6 大類，包括：螢幕破裂（僅正面）﹑背面玻璃損壞﹑螢幕破裂+背面玻璃損壞﹑電池﹑後置鏡頭，以及其他損壞。除了電池維修外，其他 5 就算加購了 AppleCare+ 都需要支付費用，不過比沒有加購的便宜很多。
電池更換上，iPhone 17 最便宜，只要 $779。而iPhone Air﹑iPhone 17 Pro﹑iPhone 17 Pro Max 則需要 $928。螢幕破裂（僅正面）的話，iPhone 17 Pro Max 最貴，需要 $3,249，其他三款 $2,579。可是只要加購 AppleCare+ 的話，全款只要 $228。
由此可見，加購 AppleCare+ 可以節省約 $2~3000 的維修費，而電池更可以免費更換。iPhone Air﹑iPhone 17 Pro﹑iPhone 17 Pro Max 的 AppleCare+ 收費為 $1,499；iPhone 17 為 $1,199，用家可以考慮個人使用需要和習慣是否加購。