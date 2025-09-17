AirPods Pro 3升級U2精準尋找距離增加至1.5倍　只限iPhone 17？

新款AirPods Pro 3將於9月19日（本周五）正式發售。儘管此次更新在整體性能和功能上實現了顯著提升，但部分新特性將僅限於特定設備用戶使用。



你是否曾為找不到AirPods而困擾？蘋果顯然注意到了用戶的普遍痛點，因此在新款耳機的充電盒設計上進行了重點優化，使其更便於定位和尋找。

根據官方介紹，新款充電盒搭載了新一代超寬帶技術，可在查找AirPods時實現更遠距離和更高精度的定位，相較前代產品查找範圍提升了1.5倍。此外，充電盒新增內置揚聲器，即便設備滑入沙發縫隙或藏身角落，也能通過聲音提示快速定位。

這項精準查找能力的提升，核心在於內置的U2晶片。該晶片自iPhone 15系列起開始搭載，而此前AirPods Pro 2的充電盒僅配備上一代U1晶片。技術迭代使得設備間的空間感知能力進一步增強。

然而值得注意的是，在產品說明頁面的第十一條備註中，蘋果對「精準尋找距離增加至 1.5 倍」這一描述附加了明確條件：與AirPods Pro 2比較。更佳的精準尋找功能適用於AirPods Pro 3，並配對iPhone Air或iPhone 17系列；供應狀況視乎地區而定。

這意味着，只有將AirPods Pro 3與iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max或iPhone Air配合使用，用戶才能完整體驗升級後的查找功能。若使用較早版本的iPhone，目前尚無確切訊息表明是否仍能獲得部分功能支持或有限提升。官方僅強調，最佳體驗需依賴最新款iPhone設備。

對於期待充分利用新功能的用戶而言，此次升級在無形中也設定了更高的硬件門檻。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】