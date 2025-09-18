iOS 26升唔升好？超多新功能　但電池續航力大跌　Apple解釋原因

剛正式推出的 iOS 26 成為用家焦點，可說是近年來改動幅度最大的一次系統更新，可是，不少更新了的用家指出升級後手機電池續航力明顯下降。對此，Apple罕有地透過官方文件，正面回應為何更新會影響電池表現。



iOS 26 帶來的重大改變

作為 iOS 7 以來最大規模的介面革新，iOS 26 引入了全新的 Liquid Glass 視覺風格，讓鎖定畫面、控制中心和應用圖示都呈現出動態折射與層次感。此外，Apple Intelligence 更深度整合到系統與App中，提供即時翻譯、螢幕內容分析以及生成式 Genmoji 表情等新功能，將 iPhone 的體驗推向另一個層次。

除了外觀與 AI 應用，iOS 26 還對 相機、訊息、音樂、照片、遊戲 等日常應用作出大幅更新，近日 iOS 26 的通知篩選更成為用家熱烈討論的新功能。種種改變令不少果迷心動，迫不及待想要嘗試。

電池續航力大跌？

Apple 在最新支援文件中給出了解釋。當 iPhone 完成大型系統升級時，手機需要在背景處理大量隱形工序，比如：重新為檔案和數據建立索引，確保搜尋功能能即時運作；下載系統新資源與素材，以支援新介面和功能；更新已安裝的應用程式，使其與新系統兼容。這些動作都會在升級後的幾天內持續運行，導致處理器和儲存空間負載增加，進而引起電加劇與機身發熱。

Apple 強調僅為暫時性現象

Apple 強調，這僅為暫時性現象，一般在一至兩天後便會恢復正常。如果你追求最新功能與介面體驗，或需要使用 Apple Intelligence 的 AI 功能和通話篩選，那麼升級幾乎是必然的選擇。雖然電池表現可能短暫下降，但通常過幾天就能回復穩定。