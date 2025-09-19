iPhone 17開售｜眾多果迷搶買17 Pro Max＋Air｜門口炒價直擊

iPhone 17開售｜果迷搶買Pro Max＋Air！長人龍取機｜門口炒價直擊｜不少果迷期待的iPhone 17 系列、全新 iPhone Air、Apple Watch Series 11 及 AirPods Pro 3，今日起正式發售。今早記者直擊尖沙咀廣東道的 Apple Store 旗艦店，今早開門前已現人龍，吸引了大量市民及來自世界各地的科技愛好者前來，率先體驗及購買心儀產品。



記者今日（9月19日）於現場直擊開賣盛況，並訪問了數名首批成功購得新機的顧客。

頭位買家李先生：清晨六點半到達 志在Pro Max

排在隊伍最前方的李先生，是一位居住在香港的內地人士。他表示為了第一時間能買到手機，早於清晨 6:30 便已到達店外等候。他最終選購了頂級型號的 iPhone 17 Pro Max (銀色)，並對新機的攝影功能和設計表示非常期待。

阿爾及利亞遊客：香港價格吸引 大手購入多款新品

人群中亦不乏專程來港的遊客。來自阿爾及利亞的 Taha 先生表示，香港的售價相對便宜，是吸引他前來購買的主要原因。他此行收穫甚豐，一口氣購入了兩部 iPhone 17 Pro Max、最新的 AirPods Pro 3 以及 Apple Watch Ultra，滿載而歸。

忠實粉絲 Tooomas：連續五年成為首批買家

在人群中，我們訪問到了一位非常熟悉的面孔——Tooomas ZHOOOU 先生。他興奮地向記者表示，這已經是他連續第五年成為首批入手最新 iPhone 的買家。他於早上 7:30 到達排隊，並成功購得一部 iPhone 17 Pro Max (銀色) 及一部全新登場的 iPhone Air (黑色)。Tooomas 的堅持與熱情，足見 Apple 產品對其的強大吸引力。

現場氣氛熱烈，店內人頭湧湧。Apple 同時推出的 Apple Trade In 換購計劃也吸引不少顧客查詢，希望以舊機升級，享受折扣優惠。

門口炒價熱烈

今年iPhone 17系列似乎非常受歡迎，一出門口已有不少外藉人士收機，iPhone 17 Pro Max 橙色 256GB回收價為13500，而512GB更收近14000。每一部機溢價高達千多三千元。不過Pro以及Air暫時無人問津。