又有行動電源爆炸！客廳燒到燻黑　台消防員警告勿用自帶插頭尿袋

行動電源爆炸｜台灣一名何姓網友在凌晨，突然聽見客廳傳來「碰」的一聲巨響。起初以為是颱風的強風拍打聲，但隨即聞到濃烈的焦味，從房間探出頭一看，發現客廳牆起火，濃煙瞬間瀰漫整個空間。他驚魂未定地回憶，若不是因為剛好起床上廁所並正在更新手機系統，沒有立即入睡，後果恐怕不堪設想。



事發後，他才確認爆炸源頭是一顆正在充電的 Moztech 行動電源。雖然購買時店家聲稱已更換安全版本並通過檢驗，但最終仍發生爆炸並引發火災。何男急中生智，利用沾濕的毛衣壓制火焰，才避免木板隔間迅速延燒。

Moztech 早有前科

這並非該品牌首次傳出事故。自 2023 年 8 月起，Moztech 的「萬能充 Pro」型號便發生多起自燃案例。當時有旅客在金門旅遊期間，因行動電源突然起火而導致全身多處燙傷，產品其後被廠商緊急召回。

然而，噩耗並未就此結束。2024 年 7 月與 2025 年 6 月，仍有消費者接連回報同類意外。品牌負責人雖公開致歉，但卻以「鋰電池本身具有一定自燃風險」作為回應，遭外界批評企圖卸責。

消防員警告：自帶插頭設計是隱形炸彈

專業消防人員指出，市面上一些標榜「自帶插頭」的行動電源，潛藏更高風險。其原因在於插頭與鋰電池模組之間距離過短，若插頭在日常使用中受到外力拉扯或擠壓，極可能造成接觸不良或短路，進而導致高溫、冒煙甚至爆炸。

更危險的是，許多人會在夜間充電或外出旅行時長時間使用這類產品，一旦發生事故，往往難以及時發現與處理，後果極為嚴重。消防員呼籲，購買行動電源時應避免挑選具自帶插頭設計的產品，並盡量選擇具有合格安全認證的品牌。