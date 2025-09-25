iPhone 17系列多機爆災情！用戶哀嚎「綠屏＋邊框掉漆」雙重打擊

最近微博話題「iPhone 17 Pro綠屏」上了熱搜榜，引發熱議。



在小紅書上，多位網友發帖曬出了iPhone 17 Pro綠屏照片，有的是半面綠屏，有的是一小部分區域泛綠。一位用戶表示：「首發入手的iPhone 17 Pro綠屏了，天塌啦」。

對此，蘋果客服回應稱，若出現屏幕亮光異常，蘋果會給手機先做硬件檢測，蘋果的屏幕出廠時都會經歷嚴格的質量檢測，排除極少數屏幕硬件問題，會再做軟件系統排查，有時系統調用色彩功能會出現異常，可以通過系統更新修復。

+ 2

隨着iPhone 17系列的上市，不少用戶已經收到了心儀的機器，除了前面提到的「綠屏門」，網友們反饋最多的是iPhone 17 Pro的鋁製邊框容易留下劃痕。

業內人士指出，iPhone 17 Pro攝像頭外殼邊緣因陽極氧化鋁層附着難度高，更容易出現掉漆與劃痕，藍色機型背板在鑰匙、硬幣等日常物品摩擦後亦留下可見痕跡，但大部分可擦拭去除。

延伸閲讀：iPhone 17用戶千萬留意！貼芒貼小心中招 無塵倉慘變「毀容倉」（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】