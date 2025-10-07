iOS 26.0.1電量測試｜比較7款iPhone　iPhone 13升最多　放心升級

iOS 26.0.1 電池續航力測試｜iOS 26.0.1 解決 iPhone 17 系列 Wi-Fi 與藍牙斷線問題，以及部分升級到 iOS 26 的用家沒法上網的問題。YouTube@iAppleBytes 亦針對 7 款升級了 iOS 26.0.1 的 iPhone 測試電池續航力。



iOS 26.0.1 更新重點

iOS 26.0.1 的其中一項主要修正，是解決Apple N1 晶片韌體，令iPhone 17系列的新機會中斷 Wi-Fi 和藍牙的問題。同時也修補了編號為 CVE-2025-43400 的安全漏洞，防止黑客利用理惡意製作的字型檔案，外終止或損壞程序記憶體。

iOS 26.0.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 15、iPhone 16，7款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 26.0.1 版本下電池使用情況。

測試發現，今次對 iPhone 的續航力影響有限，iPhone SE 2﹑iPhone 15﹑iPhone 16 的電池續航力都不變，iPhone 11 僅跌1分鐘；iPhone 12 增加 9 分鐘﹑iPhone 13 更增加 30 分鐘。因此在電池影響不大的情況下，又能解決安全漏洞，建議可以盡快升級。

資料來源：YouTube