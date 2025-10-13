Anson Lo演唱會2025｜KLOOK優先／公售 搶票攻略＋連結｜MIRROR｜《Anson Lo “KINGDOM” LIVE 2025》來了！Anson Lo@MIRROR盧瀚霆將會再次登上亞博Arena ，《Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025》10月13日於KLOOK MIRO優先發售、10月14日指定信用卡發售、10月21日正式公售！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



👉 謝霆鋒演唱會 極像真Cityline假飛 充斥市面／網上｜3招分辨門票真假

Anson Lo 將他鐵人般堅定的音樂信念、火力全開的表演，構築成一座前所未有的夢幻國度。舞台之上，每一束燈光、每一段節拍，都是給神徒們的獻禮。讓我們一同進入他的夢幻領土，見證他的舞台魅力，寫下傳奇新篇章。

MIRO們立即mark實10月13日下午3時優先搶飛！

ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025 購票連結＋詳盡資訊

Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025｜MIRO優先公售

開賣時間：2025年10月13日（一）下午3時

開賣連結：直購連結1

票價分為 $1,180, $980, $680 （每張門票需另支付HK$40手續費）

Anson Lo 尊屬限量手燈套裝 優惠價 $390 (正價 $509）包括：



－MIRROR Official Light Stick Ver.2 X1

－Anson Lo 手燈尊屬配件 X1

－Anson Lo 套裝限定特典小卡 X1

合資格人士如購買兩張演唱會門票，兩張演唱會門票必須為同一價位。

手燈套裝購買限制：

若購買一張$1,180或 $980之演唱會門票，合資格人士可選擇不購買或購買一套手燈套裝。

若購買兩張$1,180或 $980之演唱會門票，合資格人士可選擇不購買或購買共兩套手燈套裝。

Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025｜恆生Visa信用卡優先公售

開賣時間：2025年10月14日（二）中午12時

開賣連結：直購連結1 、 連結2

Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025｜正式公售

開賣時間：2025年10月21日（二）中午12時

開賣連結：直購連結1、 連結2

Anson Lo “KINGDOM” LIVE 2025座位表（暫以去年MIRROR演唱會參考）

Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025」門券價錢為$1,180 / $980 / $680

Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 演出日期

Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 演出日期為2025年12月6-9日，合共4場。時間為晚上8時15分開場。

Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 公開發售資訊

早前公佈了Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 MIRO優先公開發售時間，將是10月13日下午3時於KLOOK發售；10月14日為恆生Visa信用卡優先購票；10月21日便是正式公售。「MIRO專屬代碼」每個專屬代碼限購2張門票。

ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025 購票連結＋詳盡資訊

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 何時舉行？如何搶購？ Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 即睇購買連結及心得 Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 ARENA 舉行 Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 門券詳情？ 座位表及門券價錢為$1,180, $980, $680

ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025 購票連結＋詳盡資訊

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

ANSON LO "KINGDOM" LIVE 2025 購票連結＋詳盡資訊

Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「Anson Lo "KINGDOM" LIVE 演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。