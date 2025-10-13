《風林火山》這港產電影耗資4億港元、醞釀8年，上映後反應卻好壞參半。導演兼編劇麥浚龍因此被指「靠父幹」，影視界老行輩王晶在訪問中直言：「如果不是他有這樣一個有錢的父親，哪一個投資人能忍受他那麼多年那部戲不完成？」

與此同時，成立10年，在Bilibili坐擁9.4億點擊率、百萬粉絲的「影視颱風」製作人潘天鴻（Tim）也未能倖免。多年來被網民暗示其成功只因老爸是圓通速遞總裁，令他「壓力山大」。近日Tim在羅永浩播客中，首度公開談及自己家庭背景，直言父親身世平凡，乃工薪階層出身，並非靠父幹。



差一點被身份背景壓垮創意

截至2024年11月9日，Tim主導的影視颱風，在Bilibili擁有1000萬粉絲，視頻累計播放量達9.4億次。雖然他9月上架的iPhone 17系列開箱片質素超班，單支點擊達1200萬次，用數字證明實力，但他的成功故事，卻因身份背景而蒙上陰影。

網絡傳言稱，影視颱風創始人Tim是圓通速遞高層之子。這個身份一度成為網上閒言閒語的把柄——有人認為，要幾千萬粉絲以及數億點擊量，背後靠的是家底深厚而非創意本領。而麥浚龍雖然2013年執導《殭屍》而被受好評，但新作《風林火山》卻因大手投資特技、演員粒粒星，麥浚龍父親投資4億鉅資拍電影，被評論人指摘為「富二代自肥」。兩個故事，兩種聲音，卻同樣指向一個問題：成功背後，是天分還是背景？

Tim主導的影視颱風，9月上架的iPhone 17系列開箱片質素超班，單支點擊達1200萬次

麥浚龍導演的電影《風林火山》在國內票房收8000萬，香港約1000萬。

打破迷思｜他靠的不只家財

Tim近日接受羅永浩播客訪問，首度自發向外界公開家庭背景。他坦言，父親潘水苗並非圓通速遞的老闆，只是公司打工仔，身份為圓通總裁。這個位置確實高企，但他強調，父親本來出身農家，靠著天分考入大學，一步步向上爬升。用時下網絡用語，他父親是標準的「紅褲子出身」（平民奮鬥），而非含著金匙出世。

Tim表示自己的家庭氛圍相當嚴肅，父母管教極嚴。中考時他甚至不夠高中錄取線，只能入讀職高。若果真是靠父蔭資源，為何還要經歷中考挫敗？他坦言，父母的支持並非只是「支票」，也有用「鞭子」。這個反差足以說明，有錢不等於有捷徑。

Tim強調父親是標準的「紅褲子出身」（平民奮鬥），而非含著金匙出世。

從網癮少年到千萬自媒體人

影視颱風主腦Tim與其父親潘水苗

Tim的父母並無限制他讀商科或經濟「繼承家業」，反而容許他選擇電影這條冷門、競爭激烈的路。他成功於英國肯特大學電影系畢業，正是這份自由選擇，證明家庭背景並非枷鎖。

自2015年起開始，Tim就在 Bilibili 發布內容，並創辦了杭州星奧傳媒有限公司，帶領團隊專注製作影視、科普及數碼類內容。十年經營，他由網癮少年蛻變為業界頂流；影視颱風連續6年獲得Bilibili百大UP主稱號，這些成績都是扉點擊及粉絲投票得來。

影視颱風連續6年獲得Bilibili百大UP主稱號，Tim卻差一點被身份背景壓垮創意

資源優勢 vs 實力運營

誠然，家庭背景為Tim帶來某些優勢——不用為三餐煩惱可以專注創意，有一定人脈及資源傾斜會降低創業成本。但重點是，Tim有沒有用好這些優勢？

看他的作品庫存就知道：風景大片、數碼測評、科普節目、生存挑戰……題材繁雜，製作規格參差不齊，卻能讓觀眾見到用心。並非用大錢就能堆砌出點擊率，真正的成功建基於持續發表優質內容且不斷進步，才能得到網民信任。

而花大錢拍的影片是否就一定叫好叫座？從《風林火山》上映後風波不斷，已可見一斑；網民的討論只針對他的背景，而不是電影本身質素。

藝人麥浚龍與其父親麥紹棠。(節目截圖)

家庭背景是起點，不是終點

互聯網時代已削弱了傳統權力的壟斷性。每個人在影片平台上出發，起跑線都是公平的，不會因為你老豆是高層，派出率就會特別高。短期內或許可以靠財力去力谷，但10年長期戰下來，網民依然在看，點擊率不斷提升，就證明最終要靠影片內容、創意和誠意去贏。

無論出身富裕或貧窮，最終決定成敗的，依然是個人決心、執行力及創新思維。Tim的爸爸或許幫得他上到馬，但他自己要識得怎樣去馬拉松終點。

「靠父幹」並非原罪。有錢人就不能去拍電影、搞YouTube嗎？指責別人的身份容易，但認真分析別人怎樣把握機遇、克服挫折、持之以恆，這些討論才有意思。

展望｜從Bilibili到世界舞台

如今，影視颱風已經不只是Bilibili的一支隊伍，他們正朝著國際市場擴展。Tim分析自己這一輩人的成功，原因是「吃到了时代红利」，是串流影片平台時代帶給他成功。

但他的製作規格和野心還在不斷提升，Tim自言希望不斷自我超越，將來可以在5年内達到10億内容觸及，2028年以奧斯卡短片獎為目標。假如他淨是靠「父幹」一招，而今應該早就吃老本、躺平享受。但他沒有這樣做，反而繼續打拼、繼續創新。

家庭背景是故事的開局，但不是結局。