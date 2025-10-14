傳Apple今星期推出3款硬件　M5 iPad Pro、MacBook Pro登場

Apple似乎準備在本週掀起一波新品熱潮。根據彭博社知名記者Mark Gurman在最新一期《Power On》通訊中披露，Apple將於本週內宣布兩到三款新產品，其中包括全新一代 iPad Pro、Vision Pro 與 14 吋 MacBook Pro。



iPad Pro：首批M5晶片登場 效能升12%、GPU提升達36%

外界最關注的新品之一，無疑是新一代 iPad Pro。這款旗艦平板早在上週就被俄羅斯的YouTube頻道「提前開箱」，影片揭露了多項細節，包括內建 M5 晶片、最少 12GB RAM 起跳，以及沿用與現有機型近似的外觀設計。不過，背殼上「iPad Pro」的刻字已被移除。

根據Geekbench 6跑分資料顯示，M5晶片延續9核心架構——包含三個高效能核心與六個節能核心，整體多核效能比M4提升約12%，GPU部分則有高達36%的增長。

值得一提的是，早前有傳聞稱新款iPad Pro會在前鏡頭部分加入雙鏡頭設計，以方便用戶在橫向與直向模式下進行視訊通話。然而這項功能在外流影片中並未出現，是否最終會實裝仍是未知數。

Vision Pro：更新版登場 加入更舒適頭帶與新色選項

除了平板外，Apple的頭戴式裝置 Vision Pro 也將獲得更新版本。Gurman指出，新款Vision Pro將搭載 M5晶片，雖然曾有消息稱可能採用M4，但Apple選擇統一升級至最新架構。此外，新機可能新增一顆 R2晶片用於強化輸入處理與感測功能，但由於該晶片預計使用台積電2奈米製程，因此真正的R2或許要等到明年下半年才會亮相。

外觀方面，新款Vision Pro可能新增 「Space Black（太空黑）」 色系，並隨機附上全新的 Dual Knit Band 雙層針織頭帶，據悉能更有效分散重量，減輕長時間配戴時的壓力。不過，從目前美國FCC文件來看，這次更新仍停留在 Wi-Fi 6 技術，而非新一代的Wi-Fi 6E或Wi-Fi 7。這意味著此次升級重點將集中在晶片與配件，而非通訊規格。

14 吋 MacBook Pro：M5版本蓄勢待發

第三款有望同步登場的新品，是 14 吋入門版 MacBook Pro。根據Gurman消息，這款機型早已準備就緒，將率先搭載 M5 晶片，而更高階的 M5 Pro 和 M5 Max 版本則預計要等到 2026年初才會問世。