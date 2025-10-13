癱瘓患者意念飲水？腦機接口徹底改變人類未來　科幻情節真實上演

2025年10月12日，腦機接口技術迎來重要進展。一家致力於神經科技研發的企業近期公布，一名患有肌萎縮側索硬化症（ALS）的患者已能夠通過意念操控機械臂，獨立完成飲水等基本生活動作。



在一段公開的演示視頻中，受試者尼克·雷藉助植入大腦的神經接口設備，成功驅動機械臂抓取水杯並完成飲用動作。整個過程無需他人協助，展現了該技術在提升重度運動功能障礙患者自主生活能力方面的潛力。

此項研究屬於名為「CONVOY」的臨牀項目，已獲得美國相關監管機構批准，旨在評估植入式腦機接口在幫助癱瘓患者實現日常任務獨立操作方面的可行性與安全性。尼克·雷（Nick Wray）是該項目第八位接受設備植入的參與者。

在三次每次持續八小時的測試中，他利用植入腦內的晶片將神經信號即時轉化為無線指令，通過思維精準控制機械臂執行多項動作，包括握持水杯、佩戴帽子、操作微波爐以及開啟冰箱門。其中一次實驗中，機械臂穩定地將水杯遞至其口邊，順利完成自主飲水。

此外，他在精細動作測試中表現突出，五分鐘內在桌面上移動了39個圓柱體，併成功完成五個類似拼圖結構的插銷翻轉任務，創下當前臨牀試驗中的操作紀錄。

該企業於2024年啟動首次人體臨牀試驗，初期因安全評估未達標準未能獲批，經技術優化後方獲准開展研究。截至目前，已有八名嚴重癱瘓患者接受該腦機接口設備植入，均實現了僅憑思維與電子設備進行交互。

首位受試者諾蘭德·阿博曾展示通過思考控制電腦光標、運行電子遊戲的能力。但其設備曾出現約85%的微細導線從腦組織脱離的情況。儘管未採取硬件召回措施，研發團隊通過算法升級改進信號處理，以軟件手段恢復並維持了系統運行效果。

2024年8月，該臨牀研究範圍擴展至英國，新增針對癱瘓患者的試驗站點，進一步驗證該腦機系統是否可穩定支持用戶通過神經活動操控外部裝置。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】