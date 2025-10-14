Tim Cook都玩抖音直播帶貨！現身Labubu展獲贈特製版持iPhone公仔

Apple CEO Tim Cook 再度親征中國市場，這次不止為新機預熱，更意外現身「泡泡瑪特 LABUBU 十週年巡展」，還在抖音直播鏡頭前帶貨賣iPhone，掀起話題熱潮。



近日，正在中國訪問的Tim Cook 現身北京「泡泡瑪特 LABUBU 十周年巡展」，引起大批粉絲與媒體圍觀。直播畫面中，龍家昇透過 Apple Pencil 在 iPad 上即時繪製 LABUBU 的新造型，Tim Cook還親自拿起 iPhone 拍下創作過程。

獲贈特製版 LABUBU 公仔 手持 iPhone 成全場焦點

巡展現場的高潮，莫過於泡泡瑪特創辦人王寧親手贈送 Tim Cook 一隻特別版 LABUBU 公仔。這隻公手上還握著一部 iPhone 17 Pro，為紀念泡泡瑪特成立十週年特別設計的限量禮物，僅此一隻。

這段互動迅速登上微博熱搜，「Tim Cook 拿 LABUBU 公仔」成為熱門話題，不少網民戲稱：「蘋果 CEO 都要靠萌物出圈了！」

Apple 同日正式宣布，全新 iPhone Air 將於 10 月 17 日早上 9 點起在中國開放預購，10 月 22 日起正式發售。這款被譽為「史上最薄 iPhone」的新品，厚度僅 5.6 毫米，重量僅 165 克。

更令人關注的是，iPhone Air 能在中國開賣，意味着中國通過對eSIM技術的監管審查，內地3大營運商支援只有eSIM的 iPhone Air。不過網民的重點就落在 Tim Cook 出現在抖音直播間「帶貨」，沒想到連 Apple CEO也要親自加入直播中，與內地網民互動。