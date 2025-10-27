直立洗衣機VS滾筒洗衣機　點揀好？一款更慳水慳電！4大特點比較

直立洗衣機VS滾筒洗衣機 點揀好？｜洗衣機是家居生活中最不可或缺的電器之一。對許多家庭而言，一部洗衣機的壽命可長達十多年，因此當舊機出現故障時，如何挑選新機便成為一大難題。市面上主流的洗衣機可分為「直立式」與「滾筒式」兩大類。兩者在外觀設計、清洗方式、耗水耗電量及使用體驗上各有優缺點，不少人對此仍感困惑：到底哪一種更適合香港家庭？



結構與操作差異

直立式洗衣機最明顯的特點是採用上掀式設計，開口位於機頂，用家可直接從上方放入衣物。這類設計的最大優勢在於操作方便，尤其適合長者或腰力不足者，無須彎腰即可放取衣物。傳統直立式洗衣機多配備攪拌棒，透過水流與機械攪動來達致洗淨效果，洗程相對快捷。

相對而言，滾筒式洗衣機的開口設於機身前方，採用水平滾動原理，透過衣物在滾筒中上下摔動的方式模擬手洗動作。這種洗滌方式對衣物纖維較為溫和，能有效減少拉扯與變形。由於滾筒式洗衣機不需大量注水，能以少量水配合旋轉運動達到洗淨效果，因此在節水與節能表現上普遍優於直立式機種。

能源效益比較：滾筒式更慳水慳電

從能源使用角度分析，滾筒式洗衣機明顯更具效率。由於洗滌過程主要依靠滾筒旋轉與重力作用，不需長時間注入大量清水攪拌，據多個家電品牌統計，滾筒式洗衣機的用水量平均僅為直立式的一半。電力消耗方面，雖然滾筒洗衣時間略長，但因為水量少、加熱範圍有限，整體電費反而更低。長遠而言，若以每日使用計算，滾筒式每年可節省約10%至20%的水電開支。

此外，滾筒式洗衣機的脫水轉速通常高於直立式。脫水效率高意味著衣物含水量更低，晾乾時間縮短，不僅減少使用乾衣機的需要，亦能降低衣物長期暴曬造成的纖維老化。

洗淨力與護衣效果：兩者各有優勢

在洗淨表現方面，兩者並非絕對孰優孰劣，而是取決於使用需求。直立式洗衣機因水流較強、攪拌力度高，對於重度污漬或工作服等厚重衣物，能在短時間內去除明顯髒污。然而，強力攪拌同時容易令衣物纖維受損，長期使用可能導致衣物變形或出現毛粒。

滾筒式洗衣機則主打溫和清洗。由於不設攪拌棒，衣物在滾筒內被反覆拋起再落下，模擬手洗原理，清洗更均勻，亦不易打結或皺摺。這類設計對襯衫、針織品、嬰幼兒衣物特別合適。現時不少高階滾筒洗衣機更配備蒸氣除皺、抗菌與低溫護理功能，讓衣物在清洗後更平整、更潔淨。

空間與便利性：取放方式與安裝需求

香港家居面積普遍有限，洗衣機擺放位置成為選購的重要考量。直立式洗衣機因為上掀式設計，可直接安裝於角落或窗邊位置，不需預留前方開門空間，對小型單位尤其實用。另一方面，其結構相對簡單，安裝方便，維修成本較低。

洗滌劑使用不當，清潔效果大打折扣（中關村在線提供）

至於滾筒式洗衣機則需在機門前預留一定空間以便開關，若空間不足，使用時或會受限制。不過，滾筒機型可整合洗脫烘功能，一部機即可完成清洗與烘乾，大幅節省時間及空間，對於無陽台或晾衣空間不足的家庭而言，是極具吸引力的選擇。

至於不少人擔心的「取衣需彎腰」問題，其實可透過加裝底座解決。多數品牌亦提供符合人體工學的底座設計，可將機身提高約20至30厘米，減少長輩使用時的負擔。

定期清理洗衣機的過濾網和排水管道，及時清除堵塞的毛髮和雜質，確保排水暢通。（中關村在線提供）

維護與耐用度：保養方式影響壽命

直立式洗衣機因結構簡單，故障率相對較低，零件更換容易；但由於機內水量多、濕度高，長期未清理容易滋生霉菌與異味，尤其是攪拌棒底部與桶邊縫隙，需定期使用清潔劑深層洗淨。

滾筒式洗衣機則需留意橡膠門圈及排水口的清潔。若長期未擦乾，容易積聚污漬及洗衣液殘留，導致發霉或產生臭味。不過，滾筒式機種多配備自動筒清潔功能，只要定期運行即可維持潔淨。以長遠使用角度來看，滾筒式的密封結構能有效防止漏水與鏽蝕，壽命一般可維持10至12年。

滾筒式的節能優勢更明顯

根據多間家電品牌及能源效益研究機構的統計數據，滾筒式洗衣機在能源效率標準中普遍高於直立式。其節水量可達三至四成，電力消耗亦顯著較低。雖然滾筒式洗衣機初期購買成本較高，維修價格亦略高，但若以長期使用計算，其節省的水電費可部分抵銷價格差距，經濟效益更佳。

此外，滾筒式洗衣機的科技發展較快，配備多項智慧功能，如自動感應衣量、精準投放洗劑、Wi-Fi 遙控操作及蒸氣殺菌模式等，均能進一步提升效率與衛生水平。