小米雙11優惠最高66折｜2025年小米雙十一購物節（香港站）即將在10月20日開始，即睇各種關鍵優惠資訊。

最大降幅：Xiaomi MIX Flip 12+512 由 HK$7,699 跌至 HK$4,499，勁減HK$3,200；舊機換新再補貼最多 HK$200，細摺入手好時機。

全場最平：REDMI Pad SE 8.7（Wi‑Fi）與 Redmi A5 均為 HK$599。

慳錢攻略：10/20 起每日到活動主頁簽到，最高得 500 積分，結帳再減 HK$50。記得提前領券，開賣即搶。



小米雙11優惠｜MIX Flip減3千 Ultra15減1千｜最平$599買小米平板

最吸引4大亮點：

Xiaomi MIX Flip Xiaomi Ultra 15｜頂級手機最多價$3,200

Xiaomi MIX Flip 細摺機由原價HK$7,699減至HK$4,499（減價HK$3,200）；Xiaomi 15 Ultra 這部現時小米最高攝錄規格的旗艦機，亦大減HK$1,000至HK$7999起；而一般版 Xiaomi 15 亦減HK$500，低至$4,999。Redmi A5 午夜黑（3 GB + 64 GB）全場最平，減價後僅$599。以上機款如果同時做trade-in，舊機估價後會即送多$200現金券。



積分/簽到與專屬券

連續簽到可得500積分，結帳可抵HK$50；頁面另有獨家優惠券，比如消費滿HK$6,000以可用的HK$400手機現金券。當中部分優惠券，不可與其他優惠疊加使用，詳情請自行上網查詢。



10月22日凌晨起｜每日秒殺精選

限時限量，減幅比其他產品更大，三段秒殺時間分別為：10月22日 00:00-23:59／10月23日 00:00-23:59／10月24日 21:00-23:59。頭砲10月22開搶3款產品包括：



REDMI Pad Pro 平板電腦（8 GB + 256 GB）原價 HK$1,999、減HK$ 300 特價 HK$1,699

Xiaomi 14T Pro（12 GB + 512 GB | 12 GB+1 TB）均減HK$ 700，最平HK$3,899起

REDMI Pad SE 平板電腦（8 GB + 256 GB）原價HK$1,399、減HK$ 400 特價HK$999

POCO F7 Ultra 減HK$1,000｜再送超市禮券

性價比高手機系列POCO也有優惠，買家可以換取一次POCO現金券，最多消費滿 HK$6,000減$400；而各款POCO手機亦有減價，搭購多件產品滿額再送超市禮券。



POCO F7 Ultra（12+256）旗艦機行驍龍8s G4，同價位中罕見的高性能— HK$3,499（降HK$1,000）

POCO X7 Pro（12+256）2K 段位全能機— HK$2,099（降HK$200）

POCO M7 Pro 5G（8+256 起）1K 出頭長續航之選 — HK$1,199（降HK$100）

POCO M7（8+256）千元內7000mAh 超大電— HK$999（降HK$100）