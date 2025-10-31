小米米家洗衣機 洗烘二合一 深度實測｜智能洗烘徹底解決潮濕難題

小米米家洗衣機 洗烘二合一 深度實測｜香港的居住環境，總有兩個難以言喻的痛點：空間寸金尺土，以及揮之不去的潮濕。特別是每逢轉季或梅雨天，「晾衫」便成為一場與濕氣的長期抗戰。衣服曬幾天依舊「亁唔透」、帶有「噏味」，甚至需要長開抽濕機輔助，既耗電又佔據本已狹小的生活空間。因此，一台能「一機解決」洗衣與乾衣的洗烘一體機，無疑是許多香港家庭的夢幻逸器。



小米米家洗衣機 洗烘二合一 深度實測

然而，市場上的洗烘一體機，尤其是日韓大廠品牌，動輒六、七千元，甚至上萬元的定價令人卻步。更甚者，不少用家反映傳統洗烘一體機的烘乾功能形同虛設，衣物取出時仍是濕漉漉，最終還是要多購一台獨立乾衣機。小米香港將「米家洗衣機 洗烘10.5kg」引入市場，以極具吸引力的三千餘元定價，配備10.5公斤洗滌、7公斤烘乾、AI智能檢測、直驅變頻馬達及App智能操控等高端規格。記者早前在家中安裝了這台新機，並進行了為期兩週的密集實測。結論是：它表現甚至遠超預期，堪稱近年家電市場上最具「性價比」的顛覆性產品。

有多個不同洗衣模或，但記者大都用智能洗滌都夠用。

核心功能實測：衛衣毛巾真正「即洗即穿」

對於洗烘一體機，向來抱持著「功能方便，但效能妥協」的印象。以往到日本旅館，最享受的便是使用酒店房內的洗烘一體機，數小時後衣物便潔淨烘乾，那種暖烘烘的觸感令人安心。但這種完美體驗，在過往的家用型號上卻很難複製。

10.5kg 容量頗大

在過去兩週，家中累積的衣物，包括日常上班服、家居服、運動後的汗衣，乃至厚重的毛巾與衛衣，均交由這台米家洗衣機處理，合共進行了七至八次的完整「洗衣連烘乾」程序。記者必須承認，它的表現令人極為驚喜。印象最深刻的一次測試，是處理了約3公斤的混合衣物（約8至10件，包括T恤、恤衫、內衣褲及襪子）。在啟動「智能洗烘」模式後，機身螢幕顯示預計時間。而在短短的2小時10分鐘後，筆者便收到Mi Home應用程式發出的完成通知。打開機門，一股乾燥溫暖的空氣撲面而來，所有衣物均已完全乾透，無需任何額外晾曬，觸感鬆軟，這正是在日本體驗到的「暖烘烘」感覺。

洗連烘乾都只需要兩小時多便完成

真正的考驗，在於處理一向難乾的物料。特意放入了兩條厚實的純棉浴巾，以及一件抓毛衛衣（Hoodie）——這類衣物以往是洗烘一體機的「死穴」，尤其是衛衣的帽緣和衫腳羅紋位，十居其九都是重災區。然而，米家這台洗衣機大直徑滾筒提供了足夠的空間讓衣物充分翻滾及伸展，配合其智慧烘乾技術，熱風能均勻穿透纖維。結果是，整件衛衣，包括最難乾的接縫處，都達到了令人滿意的乾爽程度。浴巾更是回復了新買時的蓬松感，而非「風乾」後的僵硬。這證明了其烘乾能力絕非「聊勝於無」，而是真正具備實戰力。

智能AI加持 一鍵操作的極致懶人福音

米家洗衣機在智能化方面亦交出了亮麗的成績單，過往使用傳統洗衣機，總要在十多個模式中費神選擇：棉麻、化纖、混合、強力？水溫、轉速又該如何設定？

智能AI加持 不需要考慮太多全自動清洗

這台米家洗衣機徹底解決了這個煩惱，在大部分情況下，只需將衣物拋入滾筒，按下「智能洗」一鍵（或在App選擇「智能洗烘」），即可轉身離開。其內置的「智慧負載偵測」和AI智能演算法，會自動感應衣物的物料和重量，從而精確計算出最適切的用水量、洗滌劑量（如有使用智能投放）、洗滌時間、模式乃至烘乾時長。完全無需理會放入的是恤衫還是牛仔褲，機器會自動匹配最佳方案。這追求效率的都市人而言，無疑是最大的福音。當然，它亦提供了多達32種定製程序，包括專為日常合成衣物而設的「59分鐘快速洗衣及烘乾」模式，以及利用蒸氣去除異味的「清新」模式，滿足更精細化的護理需求。

洗完的衣服充滿暖烘烘的感覺

米家Home App 遙距操控夠便利

作為小米生態鏈的一員，支援米家Mi Home App是其優勢。在兩週的測試中，App操控的便利性令記者欣喜。記者習慣在早上出門上班前，將衣物（例如前一晚運動的衣物）放入洗衣機，然後在下午下班途中，才透過手機App啟動「洗烘」程序。當回到家中，剛好可以取出溫暖乾爽的衣物。這完美錯開了洗衣機運作的噪音時間，亦避免了衣物洗完後長時間焗在機身內產生異味。

可以利用手機遙距控制

即使真的無法即時取出，其「清新洗滌」功能亦會定時翻滾滾筒並送入新風，防止異味滋生。App的即時通知功能，無論在辦公室或外出用膳，都能清晰掌握洗滌進度，讓生活預算更添彈性。此外，不得不提其「衛生程序」。它利用高溫蒸氣和熱水，可消除高達99.99%的細菌和病毒，以及100%的塵蟎。在潮濕天氣，衣物容易滋生細菌，這個功能對於有小孩、寵物或過敏人士的家庭而言，提供了實質的健康保障。

每一個模式都可以自行修改設定不同細節

性能與耐用性 馬達12年保養保證

家電，尤其是洗衣機這類大型電器，耐用性是極其重要的考量。米家洗衣機採用了現時高端型號主流的「直驅馬達」。

馬達12年保養保證

簡單而言，傳統洗衣機依賴皮帶帶動滾筒轉動，而直驅馬達則是將馬達直接連接滾筒。其好處是顯而易見的：首先，減少了皮帶等運動部件，意味著磨損點更少，故障率更低，耐用性更高。小米為此提供了長達12年的馬達保養，令用家安心得多。其次，是噪音控制。實測中，即使在高速脫水及烘乾階段，這台機器的運作聲浪和震動都非常輕微。相較於舊式皮帶驅動洗衣機「如坦克駛過」的巨響，米家洗衣機的靜音表現，對於居住在「三尖八角」、睡房與廚房（或露台）相近的香港單位而言，尤其重要，即使深夜啟動也不怕騷擾家人或鄰居。更精準的馬達控制，亦帶來了更佳的能源效益和溫和的衣物護理。

系統會自動計畫使用次數後，提示用家滾筒清潔。

總結：三千餘元定價超高性價比

在安裝前，記者最關注的其實是其服務。小米提供了「包送裝拆」的一條龍服務，預約的安裝師傅準時到達，專業地拆除舊機、俐落地安裝新機，並即場完成水平調校和基本教學，整個過程無痛順暢，免卻了用家另覓師傅的煩惱。

總結兩週的深度體驗，米家洗衣機洗烘二合一的表現是全方位的「超班」。它擁有真正「乾得透」的烘乾實力、極度便捷的AI智能操作、米家Mi Home生態的無縫接軌，以及靜音耐用的直驅馬達。

三千餘元性價比超高

最關鍵的是，它將這一切高端規格，壓縮在$3,199售價上。放眼市場，具備同等功能（特別是直驅馬達和有效的烘乾）的日本或韓國品牌，售價至少需要六、七千元。米家此舉，無疑是將高端洗烘一體機的門檻大幅拉低，其性價比在目前香港市場上難尋對手。如果正忍受著潮濕天氣下洗衣的困擾，或家中正考慮更換洗衣機，這台米家洗衣機，的確值得列入首選名單的「換機」之選。