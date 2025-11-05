姜濤Keung To LAVA演唱會2025｜The Club優先 連結+座位表 MIRROR

姜濤Keung To LAVA演唱會2025｜ MIRO優先／恆生Visa信用卡／KLOOK公售 搶票攻略＋連結｜MIRROR｜《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》來了！Keung To@MIRROR姜濤即將再次登上亞博Arena ，《KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025》，11月4日MIRO優先、11月5日指定信用卡優先、11月10日正式公售！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



11月5日早上更新直購連結

👉 謝霆鋒演唱會 極像真Cityline假飛 充斥市面／網上｜3招分辨門票真假

《姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》將會喺12月18號至21號舉行！即刻睇定購票詳情，到時一齊入場全力應援，全力揮動手燈，見證熔岩般嘅熾熱同爆發力！

KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 購票連結＋詳盡資訊

MIRO除咗可以優先訂購演唱會門票之外，訂購$1,180 或 $980 門票之MIRO仲可以選擇以優惠價購買 Keung To尊屬限量手燈套裝！只需用一個價錢（$390），就可以一次過擁有團燈＋ Keung To手燈尊屬配件及特典小卡。今次手燈尊屬配件，設有雙層外殼，以流動之砂石，配合多種燈光效果，呈現LAVA從液態到灰燼嘅重生！到時全場一齊揮動手燈，以LAVA嘅灰燼燃點力量，同姜濤Keung To一齊創造重生嘅光芒！

姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 ｜恆生Visa信用卡優先公售

開賣時間：2025年11月5日（二）中午12時

開賣連結：直購連結1、直購連結2

姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 ｜MIRO會員優先KLOOK發售（已完結）

開賣時間：2025年11月4日（二）中午12時

開賣連結：直購連結1、直購連結2

KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 購票連結＋詳盡資訊

姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 ｜KLOOK正式公售

開賣時間：2025年11月5日（二）中午12時

開賣連結：直購連結1

票價分為 $1,180, $980, $680 （每張門票需另支付HK$40手續費）

Keung To 尊屬限量手燈套裝 優惠價 $390 (正價 $509）包括：



－MIRROR Official Light Stick Ver.2 X1

－KEUNG TO 手燈尊屬配件 X1

－KEUNG TO 套裝限定特典小卡 X1

合資格人士如購買兩張演唱會門票，兩張演唱會門票必須為同一價位。

手燈套裝購買限制：

若購買一張$1,180或 $980之演唱會門票，合資格人士可選擇不購買或購買一套手燈套裝。

若購買兩張$1,180或 $980之演唱會門票，合資格人士可選擇不購買或購買共兩套手燈套裝。

姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 座位表（暫以Anson Lo演唱會參考）

姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025」門券價錢為$1,180 / $980 / $680

姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 演出日期

姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 演出日期為2025年12月18-21日，合共3場。時間為晚上8時15分開場。

姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE演唱會2025 公開發售資訊

早前公佈了姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 MIRO優先公開發售時間，將是11月4日中午12時於KLOOK發售；恆生VISA信用卡優先於11月5日中午12時於KLOOK發售；11月10日便是正式公售。「MIRO專屬代碼」每個專屬代碼限購2張門票。

KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 購票連結＋詳盡資訊

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 購買門票詳情？ 姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 即睇購買連結及心得 姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館 ARENA 舉行 姜濤 KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 門券詳情？ 座位表及門券價錢為$1,180, $980, $680

KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 購票連結＋詳盡資訊

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

+ 15

+ 4

+ 8

KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025 購票連結＋詳盡資訊

KEUNG TO “LAVA” LIVE 演唱會2025 ｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。