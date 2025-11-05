Ricoh AI文件處理器登場｜一鍵連接InnoAI 中樞 讓企業真正動起來

理光Ricoh與和和記電訊香港簽署合作備忘錄，攜手推動本地企業數碼轉型，協助中小企善用創新科技，提升營運效率與生產力，共同打造具前瞻性的AI2B（AI toBusiness）生態圈，進一步鞏固香港於亞洲的創新領導地位。此外，Ricoh 亦宣佈正式推出「Ricoh AI 文件處理器」，協助中小企提升營運效率與決策能力。



攜手以AI 推動創新 打造智慧生態圈

理光與和記電訊香港今天簽署合作備忘錄，攜手以AI 推動創新，幫助企業加促數碼轉型。合作範疇包括︰

• 推廣及銷售InnoAI Hub 服務：和記電訊香港旗下企業品牌3Business 將擔任Ricoh InnoAI Hub 服務的官方營銷夥伴，推廣及銷售相關服務。

• 行業加速計劃：為教育、零售及酒店開發AI 解決方案及AI 代理，提升營運效率及推動行業智能化，推動智慧產業生態圈的發展。雙方將於MOU 簽署後共同物色具策略價值的企業客戶，作為AI 方案共創與試點合作對象，加速實際應用落地。

• 資源共享 共創生態： 理光於數碼港InnoAI 中心設有「共創Sandbox」平台，3Business 將為其中小企客戶提供先進的協作空間，以及展覽、產品發佈及媒體推廣等豐富資源，加速中小企AI 轉型。

理光香港常務董事 莊禮基 先生表示：「我們非常高興與和記電訊香港簽署合作備忘錄。此合作將進一步擴展我們的夥伴生態圈，為中小企帶來真正的價值，推動AI 及數碼轉型。歡迎和記電訊香港成為Ricoh InnoAI Hub 的重要合作夥伴，我們將攜手為教育、零售及酒店等高潛力行業共創AI 賦能的增值方案。Ricoh 亦會持續發展Sandbox 共創概念，與客戶共同探索AI 應用，鞏固我們作為中小企AI 賦能者的市場定位。我們亦很高興見證Ricoh 旗艦產品AI 文件處理器的正式推出，助企業提升數據整合能力，開啟 AI 應用的新里程。」

和記電訊香港企業市場高級副總裁麥紀欣表示︰「是次與 Ricoh 合作，有助我們推動中小企 AI 轉型，讓他們在瞬息萬變的市場中發掘新機遇。我們的『3Business Empower AI CTO』服務為中小企提供一站式技術支援，協助各行各業以較低門檻迅即掌握 AI 技術並加快應用步伐。3Business 的專業人員從系統設定、AI 指令設計到實際操作培訓，全面支援客戶輕鬆掌握並發揮 InnoAI Hub 的優勢，於最短時間內啟用AI 系統，提升營運效率與市場競爭力，為客戶業務創新提供強大後盾。」

Ricoh AI 文件處理器隆重登場 開啟智能文件新時代活動同場見證Ricoh 旗艦產品「Ricoh AI 文件處理器（AI Machine）」正式推出。

Ricoh 多功能打印機（MFP）全面升級為AI 文件處理器，結合創新InnoAI Linker 技術，能即時將紙本文件轉化為可供企業分析與應用的數據洞察，協助中小企提升營運效率與決策能力。AI 文件處理器支援預設代理及自建代理，並可一鍵連接至InnoAIHub，進一步強化文件與數據整合能力。

（前排左一）理光香港總經理 余家傑先生 與和記電訊（香港）有限公司企業市場高級副總裁 麥紀欣女士 完成簽署儀式，現場並有雙方嘉賓見證。 （後排左一）理光香港首席科學家暨理光中國研究院執行院長 董濱博士、理光香港常務董事 莊禮基先生、和記電訊（香港）有限公司技術及營運轉型總裁 梁丙曜先生。

InnoAI Hub 全面升級 賦能企業智能轉型

Ricoh InnoAI Hub 現已全面升級，支援Ricoh 自家及外部大型語言模型，數據安全達到ISO 認證標準，由理光中國研究院研發，所有資料均於本地存放並運用數碼港高效算力，確保企業資訊安全無憂。平台內建多項智能功能，包括靈活的文件格式轉換，可即時將AI 生成內容輸出為PPTX、DOCX、Excel、TXT 及HTML 等多種格式，大幅加快內容重整及簡報製作流程；AI 簡報草稿生成器則結合AI 技術，一鍵生成簡報初稿，有效提升提案、客戶簡報及內部更新的效率；客戶洞察儀表板則可即時監察聊天機器人對話內容，協助企業掌握客戶喜好與反饋，制定更精準的產品及銷售策略。InnoAI Hub 不僅是知識庫，更是實用的生產力工具，協助團隊節省時間、洞察市場、快速回應業務需求。