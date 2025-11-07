林峯演唱會2026澳門場｜信用卡優先／公售搶票攻略｜座位表+連結

林峯澳門演唱會2025｜Cotai Ticketing 金光票務｜信用卡優先／公售搶票攻略｜林峯《GO WITH THE FLOW》世界巡迴演唱會啟動，決定2026年1月17日於澳門舉行全新《GO WITH THE FLOW》世界巡迴。11月7日信用卡優先，然後11月13日便到Klook優先，而正式公售稍後公布！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



林峯隨即啟動全新《GO WITH THE FLOW》世界巡迴，把重臨紅館掀起的「峯暴」熱潮延伸至更多城市。香港站引爆話題的火辣椅子舞將於巡演重現，並加入一系列精心設計的勁歌熱舞與舞台變化，務求為觀眾帶來更強烈的視覺體驗。曲目方面，他會因應各地樂迷口味重新編排，從二十年歌唱歷程中挑選經典金曲，一起喚起共同回憶。各位fans記得把握這最後機會。

林峯《GO WITH THE FLOW》世界巡迴演唱會 澳門場2026 ｜DBS信用卡優先發售

開賣時間：2025年11月7日（五）中午12時

開賣連結：直購連結1

林峯《GO WITH THE FLOW》世界巡迴演唱會 澳門場2026 ｜KLOOK優先發售

開賣時間：2025年11月13日（四）中午12時

開賣連結：直購連結1

林峯《GO WITH THE FLOW》世界巡迴演唱會 澳門場2026 ｜公開發售

開賣時間：待定

開賣連結：待定

👇林峯澳門演唱會2025 座位表👇

林峯澳門演唱會2026 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「GO WITH THE FLOW林峯世界巡迴演唱會澳門站」座位表及門券價錢等資訊，$1,380 / $980 / $680。

林峯澳門演唱會2026 演出日期

林峯澳門演唱會2026 演出日期為2026年1月17日下午8時

林峯澳門演唱會2025 公開發售資訊

早前公佈了林峯澳門演唱會2026 DBS信用卡優先售發售時間，將是11月7日中午12時起於Cotai Ticketing開售。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

林峯《GO WITH THE FLOW》世界巡迴演唱會 澳門站｜5個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「GO WITH THE FLOW林峯世界巡迴演唱會澳門站」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。