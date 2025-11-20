荃灣豐澤開倉特賣場11月｜手機電腦家電百元起劈價｜優惠產品更新
豐澤開倉特賣場 11月21日 2025｜今年11月豐澤開倉又來了，今次同樣帶來多款電子產品及家庭電器，精選電子產品包括： iPhone 16、Apple Watch Series 10 GPS、Samsung Galaxy A16，而且已知會有Apple MacBook Pro、 iPad Pro 13"等。包括其他品牌手機、電腦加上智能手錶﹑音響﹑氣炸鍋﹑電飯煲﹑掃拖機器人﹑電鬚刨等都應有盡有。而今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，於即日至11月16日期間登記抽籤！只餘下一天，名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場！
11月20日更新現場優惠產品！
今年2025年11月荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）開倉清貨又來了，精選產品包括：精選電子產品包括： iPhone 16、Apple Watch Series 10 GPS、Samsung Galaxy A16；更有大量人氣品牌家電：Dyson、Xiaomi、Sharp、BRUNO等。還有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。
更新現場優惠產品👇👇
今次豐澤特賣場由月11月21日至11月30日，只接受易賞錢會員登記入場購買。 於即日至11月16日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場。
登記連結：https://tinyurl.com/5ctjaxk8
👇👇今次11月21日至11月30日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇
上次8月份豐澤開倉特賣場 重溫精選產品👇👇
📱iPad及其他平板電腦、智能手機、智能手錶、藍牙耳機
智能手機
相機
🖥手提電腦/屏幕/打印機
🎧喇叭及電視影音類別
📺小家電（煮食、清潔、美容）
📺大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）
荃灣豐澤開倉特賣場2025 11月詳情
日期：2025年11月21至11月30日
時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）
店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
所有產品限量發售，售完即止
豐澤特賣場幾時會再開倉？
2025年荃灣豐澤8月份開倉特賣場又再舉行，一連多日有大量開倉、陳列品優惠價發售，即睇詳細介紹。
2025年8月荃灣豐澤開倉特賣場有咩優惠商品同開倉貨賣？
荃灣豐澤開倉特賣場有家電、手機、平板電腦賣，想知有咩款式就要睇詳細介紹。
荃灣豐澤開倉特賣場可唔可以walk-in 入場？需要預先登記嗎？
荃灣豐澤開倉特賣場唔可以Walk-in，需要事前登記抽籤，登記方法請詳細介紹。
荃灣豐澤開倉特賣場如何付款？
現場可用現金、八達通及信用卡等付款，不過要消費滿一定金額才可使用信用卡。想知有什麼優惠產品即睇詳細介紹。