荃灣豐澤開倉特賣場11月｜手機電腦家電百元起劈價｜優惠產品更新

豐澤開倉特賣場 11月21日 2025｜今年11月豐澤開倉又來了，今次同樣帶來多款電子產品及家庭電器，精選電子產品包括： iPhone 16、Apple Watch Series 10 GPS、Samsung Galaxy A16，而且已知會有Apple MacBook Pro、 iPad Pro 13"等。包括其他品牌手機、電腦加上智能手錶﹑音響﹑氣炸鍋﹑電飯煲﹑掃拖機器人﹑電鬚刨等都應有盡有。而今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，於即日至11月16日期間登記抽籤！只餘下一天，名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場！



11月20日更新現場優惠產品！

今年2025年11月荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）開倉清貨又來了，精選產品包括：精選電子產品包括： iPhone 16、Apple Watch Series 10 GPS、Samsung Galaxy A16；更有大量人氣品牌家電：Dyson、Xiaomi、Sharp、BRUNO等。還有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。

更新現場優惠產品👇👇

今次豐澤特賣場由月11月21日至11月30日，只接受易賞錢會員登記入場購買。 於即日至11月16日期間登記抽籤！ 名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場。

登記連結：https://tinyurl.com/5ctjaxk8

豐澤開倉特賣場主打手機、平板及電腦及等家電產品劈價。（圖為去年特賣場實況）

👇👇今次11月21日至11月30日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

上次8月份豐澤開倉特賣場 重溫精選產品👇👇

📱iPad及其他平板電腦、智能手機、智能手錶、藍牙耳機

智能手機

相機

🖥手提電腦/屏幕/打印機

🎧喇叭及電視影音類別

📺小家電（煮食、清潔、美容）

📺大型家電（無葉風扇、冷氣機、雪櫃、空清機等等）

荃灣豐澤開倉特賣場2025 11月詳情



日期：2025年11月21至11月30日

時間：每日早上11:30至晚上8:00 （首兩日之11:30 – 15:30更是VIP 會員特定時段）

店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

所有產品限量發售，售完即止

