五月天25週年巡迴演唱會2026跨年演唱會｜搶票攻略｜座位表+連結

五月天25週年巡迴演唱會2025跨年演唱會｜11.9 「拓元售票」Tixcraft公開發售搶票攻略！附座位表+連結｜MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [回到那一天] 25 週年巡迴演唱會 台中站•新年快樂版，將會在2025年12月17日起舉行，合共6場於臺中洲際棒球場舉行。如果想在公售中了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



《MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [回到那一天] 25 週年巡迴演唱會 台中站•新年快樂版》即將在臺中洲際棒球場舉行，如打算前往台北與五月天一同跨年，告別2025，迎接2026，就要在11月9日搶購門券了！各位香港／台灣fans想搶先將門券入手，就不要錯過這次購買的機會了。

購票資訊：11/9 (日) 拓元售票

＞09:30 親子套票區／10:00 玉山卡友專區／11:00 全面公開開賣

五月天25週年巡迴演唱會2025跨年演唱會直購連結 👉親子套票區直購連結（9：30）、玉山信用卡直購連結（10：00）、直購連結（11：00）

門票:

瘋狂世界 搖滾區 NT$ 5580 / 4580 / 3880

看台區 NT$ 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880

漫遊站區 NT$2880

👇五月天25週年巡迴演唱會2026跨年演唱會 座位表👇

官方公布「MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [回到那一天] 25 週年巡迴演唱會 台中站•新年快樂版」座位表及門券價錢等資訊，瘋狂世界 搖滾區 NT$ 5580 / 4580 / 3880、看台區 NT$ 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880、人生海海 漫遊站區 NT$ 2880

五月天25週年巡迴演唱會2025跨年演唱會2025／2026 演出日期

「MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [回到那一天] 25 週年巡迴演唱會 台中站•新年快樂版」 演出日期為2025/12/27 (六) · 12/28 (日) · 12/31 (三)、2026/01/01 (四) · 01/03 (六) · 01/04 (日) 合共6場。

五月天25週年巡迴演唱會2025跨年演唱會2025／2026 公開發售資訊

早前公佈了「MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [回到那一天] 25 週年巡迴演唱會 台中站•新年快樂版」 公開發售時間，將是11/9 (日) 拓元售票開售，早上09:30 開售親子套票區、早上10:00 開售玉山卡友專區、以及早上11:00 全面公開發售。

拓元售票系統｜搶票攻略

1. 先盡快上官方網完成註冊+手機驗證

搶票前要注意，一定要完成會員註冊和證件號碼+手機驗證兩個步驟。另外，拓元系統可以選擇 Facebook 和 Google 進行快速註冊登入，登入後都需要綁定「證件號碼+手機號碼（香港號碼都可）。建議至少早一天前註冊完畢，也避免驗證出問題或系統在開賣前出事。

2. 準備付款方式

今次五月天演唱會拓元系統提供2種付款方式，包括信用卡付款及ATM虛擬帳號付款。若選擇信用卡，一定要注意付款時間限制，通常是 10 分鐘為限，也建議提前注意信用卡餘額是否足夠，避免因為交易失敗，而被取消訂單。

3. 搶票注意重點

搶票的時候，看準時間刷新頁面，中午 11 點準時搶票，但你在 10:59 就刷新頁面，有可能會顯示「距離售票時間少於 1 秒」，這時候就需要刷新畫面才能點選張數，開始搶票，所以不能太過心急。選擇位置、張數以及驟證碼時後，立刻剔選條款後便點按確認張數，開始搶票。搶票時最絕望是點選下一步後，開始無限轉圈圈等待，大家看到開始轉圈圈，絕對不要重整畫面！好運的便會成功搶購，之後就在10分鐘內點下一步確定，然後在15分鐘內輸入信用卡資料，成功付款後，交易狀態便會改為「訂單成立」。最後，成功購票後，就在開show前便收到取票序號及號碼，成功取票。

