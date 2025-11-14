Starbucks聖誕限定CCD相機！設計復古拍照易出片　香港竟沒有？

全球最大連鎖咖啡品牌《星巴克》，除了買一送一、咖啡順口外，最會搞話題的就是各地的限定周邊！這次中國星巴克為迎接聖誕節慶，再次出手推出「會員星禮包」──一台千禧風滿滿的復古CCD相機！售價只要人民幣198元，開賣瞬間就被搶爆，根本年末最潮交換禮物新選擇。



金屬復古設計＋女神Logo，滿滿Y2K魂

這款星巴克CCD相機共有銀綠色與紅金色二款，搭配荔枝皮紋理外觀，整體散發濃濃的懷舊韻味（只不過「塑膠感」略重）。鏡頭旁的星巴克經典女神Logo細節滿滿，加條背帶掛胸前，不拍照也能當穿搭配件，Y2K氣場直接拉滿。

+ 2

內建濾鏡＋錄影模式，新手也能輕鬆拍出復古感

星巴克CCD相機內建多款復古濾鏡與相框，不僅能拍照，也支援錄影模式，一鍵拍出復古膠片感。操作簡單、無需設定，新手也能輕鬆上手。拜託～香港、台灣星巴克考慮引進啦！

相關文章：復古迷你相機不只可愛！兼具盲盒、即影即有、濾鏡爆紅原因在這（點擊連接看全文）

+ 1

延伸閲讀：

酷洛米化身星巴克咖啡師！KUROMI + Starbucks® 聯名系列限定公仔、隨行杯全都想收

2025 迷你相機推薦清單｜社群爆紅 4 選：KODAK Charmera盲盒、Supreme 吊飾相機、玩具相機

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】