復古迷你相機不只可愛！兼具盲盒、即影即有、濾鏡　爆紅原因在這

復古懷舊與Y2K風潮席捲全球，那種略帶顆粒感、色調溫潤的低像素CCD影像，反成為年輕世代展現個性與品味的新潮語言。加上近年迷你吊飾配件的流行，小巧可愛又帶點復古味的迷你數位相機正掀起新一波潮流。



這次我們幫你整理出2025社群最爆紅的4台迷你相機推薦，每一台都超有特色、拍照氛圍感滿分。

Supreme迷你相機鑰匙圈｜潮人限定造型單品

引領全球街頭潮流風向的Supreme，2025秋冬季度推出了一台超迷你相機鑰匙圈。標誌性紅白Box Logo在純白機身上顯得特別醒目，開機同樣有經典Logo表明身份。鑰匙圈大小，重量僅30g，掛在背包或皮帶環上，潮流感直接拉滿。Supreme Digital Camera Keychain定價美金$48。

KODAKCharmera鑰匙圈相機盲盒｜可愛到想全部收編

以1987年Kodak經典一次性底片相機Fling為靈感，並結合時下流行的「鑰匙圈＋盲盒」設計，一開箱就是驚喜。Kodak經典品牌背書，搭配像玩具般的尺寸與7款復古色調濾鏡，影像呈現自帶懷舊質感，成為社群打卡新寵。拍出來的照片帶有濃濃懷舊感與雜訊，意外地超有味道。KODAK Charmera相機定價美金$29.99。

Escura InstantSnap｜復古即拍即得的混血玩家

融合了數位相機與拍立得概念的Escura InstantSnap，有著卡片一般的外觀與即拍即印的樂趣。操作簡單，只有取景和快門鈕，130萬像素呈現粗糙的Lomo風格。其取景框類似Instagram，相機可直觀構圖，無論是旅行日誌或街拍都超方便。那種「按下就有驚喜」的感覺，正是它在社群上爆紅的原因。

3COINS迷你玩具相機｜平價又高顏值的話題神器

日本平價百元商店3COINS推出的迷你玩具相機，以極簡外觀與口袋大小圈粉無數。雖然主打平價，但內建24種濾鏡、邊框，能拍出自然褪色的底片感，非常適合日常生活紀錄。重點是價格可愛（日幣定價為¥2,750，約合港幣140元），讓人一不小心就想收集米色、粉色、藍色、綠色4種不同顏色！

超迷你相機，不只是潮流，是生活態度

從復古到未來感，迷你相機之所以再次成為焦點，是因為它讓我們重新回到「為了記錄而拍」的初心。每一次快門都像在留下當下的情緒，而不是為演算法拍照。這正是它能在社群上爆紅的真正理由。

