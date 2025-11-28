從Soul App看情緒經濟藍海：Z世代為何願意為「情價比」埋單？

一個新的消費時代正悄然來臨。當Z世代成為市場的主導力量，傳統的「性價比」考量正逐漸讓位給「情價比」—— 消費者願意為產品或服務所提供的情緒價值、身份認同和情感共鳴支付溢價。從高價的潮流玩具到虛擬世界中的數碼形象，這股「情緒消費」浪潮正在重塑市場格局。在這一背景下，一些專注於情緒價值的數碼平台，例如Soul App，正成為展現這一新興經濟模式運作的重要樣本。



Z世代的消費新取向：情緒價值優先於功能價值

雖然情緒價值是近年才興起的概念，不過背後的經濟市場規模早已成型，根據內地研究機構Future Marketing的《情緒消費崛起：2025年市場格局與未來走向》報告，全球療癒經濟2025年規模預計超過7萬億美元，情緒消費作為關鍵部分，將迎來廣闊增長空間；而2025年中國的情緒消費市場規模更預計有機會突破2萬億美元的水平。

年輕一代的消費者，作為數碼原住民，其生活離不開手機各個應用程式，與虛擬世界的交流密不可分。相較於物質的實用功能，他們更傾向於在消費中尋求精神層面的滿足感、壓力的釋放以及群體的歸屬感。這種轉變並非空穴來風，近年來「潮玩IP」的興起便是一個典型案例，消費者購買的不僅是玩具本身，更是在購買拆盒瞬間的驚喜感和社交平台分享過程中的滿足感。

根據Soul 與上海市青少年研究中心合作發佈的《2025 Z世代情緒消費報告》數據顯示，超過九成的青年認同情緒價值的重要性，其中近半數（46.8%）受訪者將其視為「緩解壓力焦慮的良藥」。更值得注意的是，近六成青年明確表示願意為獲取情緒價值而付費。這股趨勢不僅體現在盲盒、旅遊等實物消費，更深刻地反映在數碼生活之中：00後（21-25歲）月均消費最高品類為數碼消費類。而Soul 正是將這種「為情緒埋單」的邏輯，成功地應用於其線上多面向的社交場景。截至2025年前八個月，Soul累計註冊用戶約3.9億，日均活躍用戶（DAU）約1100萬，其中近八成為Z世代。

數碼社群：建構基於興趣的情感連接新場景

Soul強調構建一個「AI興趣社交平台」，用家無需使用真實姓名或照片，而是通過個性化的Avatar（虛擬身份）進行互動。這種設定旨在降低現實社交的壓力，鼓勵大家基於共同的興趣和話題展開更深層次的交流。

平台透過提供多元化的場景，如主題各異的興趣群組、即時的語音派對房以及內容流動的Soul廣場（類似微信「朋友圈」或Instagram「Feed」），共同營造了一個高活躍度的社群生態。這個生態不僅是用戶交流的載體，更成為了現實世界情緒消費趨勢的反射鏡與放大器。Soul旗下研究院Just So Soul數據提到，今年在年輕群體中極受歡迎的潮流玩物Labubu，在2025年第二季度，其相關關鍵字在平台上的發帖量同比增長高達3133.2%。

這顯示了數碼社群如何迅速捕捉並匯聚現實世界的情感熱點，用戶在此分享、討論，進一步強化了群體認同和情感聯繫，見證每個情緒經濟的熱潮發酵，為同好者提供討論的空間。2025年前八個月，Soul 用戶日均使用時長超50分鐘，人均每日私信交流約75條。

而同樣定位在Z世代的嗶哩嗶哩（9626）早前發佈第三季度業績：經調整淨利潤為7.86億元（人民幣，下同），同比增長233%，年內股價上升逾60%。公司董事長兼首席執行官陳睿亦提到，優質內容的長期投入，讓嗶哩嗶哩成為一個充滿活力的社群，持續吸引創作者和用戶的到來並長期留存。

商業化路徑：從虛擬物品到AI互動賦能情緒

將Z世代對情緒價值的追求轉化為可持續的商業模式，是當下許多探索的重點。Soul的實踐提供了一個清晰的路徑，其核心在於數碼社交場景與AI技術的融合：用戶通過平台的社交貨幣「Soul幣」，購買更具個性化和潮流屬性的虛擬商品及社交體驗。

虛擬形象方面，除了免費的Avatar外，平台亦會捕捉市場熱潮，與知名IP（例如迪士尼旗下IP「優獸大都會 Zootopia」）合作推出數碼文創形象。與此同時，平台原創的潮流IP「莫比烏斯」其限定款數碼文創，亦於今年China Joy期間推出時迅速售罄。Soul提供了表達文化態度和個性身份的新場景：數據顯示，2025年第二季度，「虛擬形象」相關發帖量同比增長440%，這意味著Avatar已從一個靜態的用戶標識，進化為承載用戶動態情緒和自我表達的「介面」。

此外，公司更早在2023年就推出自主研發的原生情緒價值第一大模型Soul X：其具備多模態感能力，可最小認知顆粒地理解用戶興趣偏好與互動意圖，推薦志趣相投的好友或用戶感興趣的社群（廣場內容、興趣群組、語音派對房），進而幫助用戶找到對的興趣圈子。

Soul X更具備長時間記憶、上下文與環境感知，在一對一的對話場景，「靈感回覆」可以推薦社交對話的技巧，用戶甚至可以選擇「對話風格」；當用戶在廣場發帖、詞不達意時，AI更可以協助用戶進行文字潤色和排版。Soul以AI技術提速社交、活躍社交氛圍，而社交社群正是情緒消費的重要場域。

總結：AI持續拓寬情緒經濟潛在市場空間

圍繞「情緒價值」，Soul形成了一個「用户–AI–平台」商業體系，用戶的高參與度推動模型和演算法持續優化，加速平台數碼社會的發展。該平台於11月27日提交上市申請，據招股文件，AI驅動的情緒價值服務（包括虛擬物品及會員特權）現時為Soul主要收入來源，於2025年前八個月佔比逾九成，每名付費用戶的月均收入（ARPPU）為104.4元，反映用戶對情緒價值服務的強付費意願。

公司自2023年起錄得穩定盈利，2024年全年及2025年前八個月經調整盈利分別為3.37億元、2.86億元。其財務穩健增長，2022至2024年收入複合增長率逾15%，2024年及2025年前八個月收入分別為22.11億元、16.83億元。