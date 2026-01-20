Cloudflare與和記電訊香港攜手共建安全的數碼未來

人工智能（AI）浪潮席捲全球，企業紛紛利用AI技術推動業務增長，但隨之而來的網絡安全挑戰亦日益嚴峻。AI既是防禦者的護盾，亦是攻擊者的新型武器。面對瞬息萬變的數碼環境，企業該如何應對？



早前，Cloudflare 邀請了和記電訊(香港)有限公司（和記電訊香港）的技術及營運轉型總裁梁丙曜(Damien)，與Cloudflare香港及台灣區域主管關約恒 (Zangwill)對談，探討企業在數碼轉型浪潮中面對的網絡威脅，以及雙方如何攜手共建一個更安全、高效率的數碼未來。



Cloudflare香港及台灣區域主管關約恒 (Zangwill)（左）與和記電訊香港技術及營運轉型總裁梁丙曜(Damien)。

AI時代的雙重挑戰：機遇與威脅並存

Cloudflare香港及台灣區域主管Zangwill指出：「AI時代的來臨，為企業帶來了前所未見的發展機遇。很多企業都積極採用AI技術輔助業務發展。與此同時，AI亦帶來一連串新挑戰和網絡安全問題。」

和記電訊香港技術及營運轉型總裁梁丙曜Damien對此表示認同︰「我們是本港領先的流動通訊營辦商，在消費者市場方面，有3香港、3SUPREME及SoSIM品牌；在企業市場方面，則由3Business品牌提供一系列商業解決方案，涵蓋資訊科技、智慧城市、物聯網（IoT）及大數據方案等。」

Zangwill認為AI既有其網絡安全問題，也帶來新挑戰和機遇。

數碼轉型下的網絡安全角色

在企業積極進行數碼轉型的過程中，網絡安全扮演的角色愈見關鍵。Damien指出，現今各行各業均邁向數碼化，客戶期望能以手機處理日常大小事務，促使企業營運模式轉變。

「當各行各業都走向網上或數碼轉型時，一系列的安全風險隨之而來。」Damien將這些風險歸納為兩大範疇。

「第一部分是『人』，」「現時許多網絡攻擊均是利用『社交工程』（Social engineering）進行。因此，提升企業員工的網絡安全意識，是保護公司免受網絡攻擊的首要防線。」

Damien指3Business為不同規模的企業提供一系列解決方案。

「第二個部分是『基建』，」Damien續指，「很多企業現時採用不同類型的方案當中包括非企業級別的設備如閉路電視（CCTV）。這些產品在網絡安全方面的考量相對較少，較容易被黑客入侵，企業必須在網絡基建層面加強保護。」

網絡風險新趨勢：AI驅動的攻擊與合規挑戰

談及目前網絡安全的風險趨勢，Damien強調攻擊手法正變得日益複雜，尤其是AI技術的應用。

「現今的黑客已開始利用AI發動網絡攻擊。」「我們傳統的安全方案，大多依賴簡單的辨識模式（Pattern recognition），然而 AI 能突破這種固定規則，洞察防禦方採用的策略，並不斷調整攻擊手法，從而帶來更嚴峻的安全風險。」

Damien亦提到合規性的挑戰。「香港已實施《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》，因應不同企業提出不同的具體網絡安全要求。這亦是企業在未來需要面對的重要挑戰。」

Damien(左)和Zangwill認為現今黑客已開始利用AI發動攻擊，企業未來將面對更大挑戰。

Cloudflare的關鍵角色：抵禦DDoS攻擊的堅實屏障

面對上述的風險與趨勢，和記電訊香港採用多元化的網絡保安方案，以維護網絡安全。

Damien指出，分散式阻斷服務（DDoS）攻擊是企業最普遍面對的威脅之一。Cloudflare憑藉其專業的網絡安全技術和豐富經驗，在防禦DDoS的領域，一直為我們防禦DDoS攻擊，保護服務的穩定性及客戶資料安全。」

3Business創新服務：3Business Empower AI CTO服務

和記電訊香港不但以嶄新技術應對DDoS威脅，亦致力推動創新服務。Damien分享3Business最近推出的3Business Empower AI CTO服務，專為協助中小企掌握AI應用而設，助他們短時間內部署及啟動AI系統。

Damien 指3Business為中小企業提供創新AI服務，當中包括3Business Empower AI CTO技術支援服務。

Damien說：「這是一項多層次的服務。例如企業客戶需要部署GPU（圖形處理器），在基建層面上，不論企業選擇在地部署或採用公共雲端Public Cloud GPU，我們都能提供支援。」

「在應用層面方面，我們會與客戶探討AI可帶來的價值或可為他們達到的業務目標。」Damien補充，「我們會共同製訂AI計劃，再由3Business專業團隊協助客戶微調和訓練AI模型，以達到客戶期望AI能帶來的價值。」

共建更安全、高效、可靠的數碼未來

在訪問的尾聲，Zangwill 總結表示：「Cloudflare的全球雲端網絡平台，一直致力為全球不同規模的企業提供一系列網絡服務，使企業的網絡更安全、更具效能、更可靠。」

「憑藉我們優秀的團隊、智慧技術、用戶的投入以及靈活運用AI技術，我們將繼續解決網絡上最棘手的問題。如果大家對Cloudflare的服務有任何疑問，歡迎瀏覽我們的官方網站。」

這次對談充分展示在當前複雜的網絡環境下，領先的電訊營辦商與網絡安全服務商之間緊密合作的重要性。透過雙方的共同努力，為香港企業及個人用戶，建構更穩固可靠的數碼未來。

Cloudflare與和記電訊香港共同努力，為香港企業建構一個更安全的數碼未來。

