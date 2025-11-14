馬來西亞一位女網紅遲來的開 iPhone 17 Pro「宇宙橙」時，本來滿心期待開封卻驚覺盒內空空如也，手機本體竟然不翼而飛，只剩一條整齊收好的充電線。事件曝光後在社交平台掀起熱議，網民：「幸好有拍片」。



開箱：iPhone 不見了

馬來西亞網紅「小紅書@可莉絲」，透過當地最大Apple授權經銷商網站下單購買 iPhone 17 Pro。選擇了最受矚目的新色「宇宙橙」，原打算拍攝一段開箱影片分享到小紅書。影片中，她小心翼翼地拆開層層封膜，從外包裝到紙盒封條都保持完整無破損。然而，當她打開盒蓋那一刻，畫面瞬間定格—預期中會出現的新機並不在盒中，取而代之的只有一條白色 USB-C 充電線。

她愣了幾秒後才反應過來，震驚地對鏡頭喊出：「是在哈囉？這是惡作劇嗎？」影片畫面可清楚見到盒內沒有任何手機痕跡，包裝平整，顯示盒子並未遭人為破壞。她隨即重新檢查外盒防偽貼紙與序號，確認確實來自官方授權渠道。這段開箱影片上載後短時間內衝破數十萬瀏覽，留言區一片譁然，不少網民懷疑是物流過程中被調包，也有人質疑出貨時就已出現疏漏。

向經銷商求助未果 最終報警與提交檢舉

事情發生後，可莉絲立即聯絡經銷商客服，提交影片與發票等證明文件，要求調查出貨流程。不過她表示，客服起初態度含糊。經過多次追問仍未獲具體答覆，她決定向警方報案，並向「馬來西亞國內貿易及生活成本部」（KPDN）正式提交檢舉信，要求介入調查。

網民熱議：開箱錄影成保障

事件曝光後，不少網民留言力挺可莉絲，認為她有先見之明拍攝開箱影片，否則單憑口頭投訴極難取信於商家。有消費者更直言：「現在買貴價電子產品，不開鏡頭錄影簡直自找麻煩。」