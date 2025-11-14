AWS re:Invent 2025 拉斯維加斯舉行 技術盛會環球領袖匯聚一堂

re:Invent 是 AWS 每年舉辦的全球雲端技術大會，聚焦創新與技術交流，吸引 IT 專家、企業高管等各界人士。AWS 每年的重要新產品及新服務均會在 re:Invent 內發布，除了主題演講、技術研討、實作工作坊，還提供眾多交流機會。議題橫跨雲端架構、生成式 AI、Agentic AI、數碼安全等領域，是科技業者探索趨勢與拓展人脈的絕佳平台。



AWS re:Invent 2025 即將登場，全球引頸以待。大會將於 2025 年 12 月 1 至 5 日在拉斯維加斯舉行，屆時將展示最新的創新技術與服務。如欲親身出席，現場體驗 re:Invent 的魅力，敬請留意文末索取限量優惠碼方法。大會亦提供線上門票，讓有意參與者於網上免費報名，觀看主題演講直播。以下將介紹今年 re:Invent 活動亮點。

AWS 高管發表精彩主題演講 緊貼雲端技術最新發展

一連 5 日的 re:Invent 大會將有多輪 AWS 高管就不同主題進行演講，12 月 2 日首先會由 AWS CEO Matt Garman 發表演講，講解 AWS 在雲端服務各方面的創新。他將探討我們如何重塑基建，並開發全新的體驗，協助客戶和合作夥伴建立更美好的未來。

緊隨其後，12 月 3 日將會有 Agentic AI 副總裁 Swami Sivasubramanian 發表演講，探討 Agentic AI 如何改變我們的生活和工作方式。是次主題演講將介紹可用於在 AWS 上建置、部署和運行安全、可靠且可擴展的代理 (Agent) 工具和服務。屆時也將深入探討驅動代理系統的工程創新，並展望未來發展趨勢。有興趣的讀者亦可了解大會更多精彩主題演講。

業界領袖對話 共同探討 AI 與雲端的未來

大會將於 12 月 4舉辦業界領袖對話，並邀請重量級高管嘉賓摩根大通支付全球聯席主管 Max Neukirchen、Perplexity 聯合創始人兼首席執行官 Aravind Srinivas 以及 AWS 首席執行官 Matt Garman 等，共同探討 AI 和雲端的未來。節目將深入探討諸如 AI 代理時代的數碼轉型、如何保持規模化創新以及 AWS 在幫助企業成為 AI 領導者和創新者方面所扮演的角色等主題。

集學習與娛樂於一身 多款參與模式可供選擇

多個目不暇給的精彩活動，除了 AWS 及業界高管的分享，更有多個職涯技術提升、技術實踐活動，以及讓賓客盡情歡樂的 re:Play 派對。

大會的會議通行證 (Full Conference Pass) 標準定價為 2,099 美元。如欲現場參與，請即電郵aws-hk@amazon.com索取限量優惠碼。名額有限，欲購從速。未能親身出席大會的人士亦可線上虛擬參與，費用全免。有意出席者可經網上報名 re:Invent 2025。