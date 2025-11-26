手提電腦市場正迎來最大的一次轉變。疫情後遠端工作普及、生成式 AI 滲透日常、多工處理成為習慣，加上不少人白天需要商務文書、晚上又想打機煲劇、週末再做剪片、修圖、學習 AI 工具，令單一功能的手提電腦已經不合時宜。

2025 年，香港人買機更著重兩件事：一部手提電腦可以處理更多不同場景、性能與便攜、AI 加速與娛樂體驗必須同時兼顧。換句話說，新一代用家追求的不只是要「最快」或「最薄」，而是 真正有彈性、夠全面、足以陪你由工作用到娛樂、由日間到深夜，全程無縫切換 的手提電腦。

以下分享 4 款 2025 年最新的手提電腦推介，不管是追求電競效能，還是 AI 工作處理，還是強調便攜性，都一一滿足使用需要。

電競實力派標準：ROG Strix G16 / G18 (G614/814)

配備 AMD Ryzen 9 9955HX 以及 Nvidia GeForce RTX 5060獨立顯示卡，能負荷大型遊戲之餘，亦能應付 AI 模型推理及影片渲染。再加上三風扇散熱、夾層熱導板，以及 CPU/GPU 均使用的 液態金屬 Conductonaut Extreme，在長時間輸出時仍能維持穩定效能。

喜歡 RGB 的玩家，也會欣賞它的 Aura RGB 底部燈效；而創作者則更重視其耐用穩定的表現，可說是真正能一機兩用——白天工作、晚上打機的全能旗艦。

AMD Ryzen 9 9955HX + NVIDIA GeForce RTX 5060，無論是 Cyberpunk 2077、黑神話悟空，還是大型 3D 製作、AI 訓練，這組效能核心都能輕鬆駕馭。另外，三風扇散熱架構 + 夾層熱導板，全新散熱模組以點對點導熱方式更快將熱量帶走，加上三風扇推動大量氣流，就算長時間遊戲亦能保持穩定。

CPU / GPU 液態金屬 Conductonaut Extreme比傳統導熱膏散熱效能更強，可以發揮處理器全部潛力。Aura RGB 底部燈效設計，底盤前方的 RGB 光條令人一眼認出「ROG 血統」，打機氣氛瞬間拉滿。G16 與 G18 分別提供不同尺寸選擇，16 吋相對輕巧，18 吋則具備更廣闊視野，你可按遊戲及工作偏好選擇最合適的配置。

便攜實用新選擇 ：ASUS TUF Gaming A14

如果你是一位需要經常出門，又不想捨棄遊戲性能的玩家，那麼今年的 ASUS TUF Gaming A14 絕對值得考慮。這款 14 吋輕量電競手提電腦僅 1.69cm 薄、1.46kg 重，幾乎是背包裡無感存在。

+ 3

搭載AMD Ryzen AI 7 350 + NVIDIA GeForce RTX 5050獨立顯示卡不但可應付主流 3A 遊戲，亦具備 AI 加速能力，辦公與剪片同樣順暢。散熱方面配備雙風扇系統，超薄 89 葉片設計可維持長時間使用的穩定性。此外，通過 MIL-STD-810H 美國軍規測試，跌撞、震動、高溫都不是問題，非常適合追求實用及耐用的用家。

+ 1

AI 工作力全開：Vivobook 16

踏入 AI 生產力時代，大量工作模式如即時總結、語音轉文字、AI 降噪、背景處理、個人助理等功能變得更普遍，而具備強效 NPU 的筆電因此愈見重要。而使用 Snapdragon X 平台的 Vivobook 16 可說是是今年價錢最易入手，同時又齊備實用功能的 AI PC。45 TOPS AI 運算力足以應付即時 AI 摘要、語音轉換、圖片生成等功能，提升工作效率。ASUS 3DNR 與 AI 降噪技術令視像會議更清晰，畫面與聲音皆大幅提升質感。

全面 I/O，包括 USB-C 充電，無論是外接屏幕、隨身硬碟或快速充電，都輕鬆處理。搭載 16 吋 WUXGA IPS-Level 面板、89% 螢幕佔比，瀏覽文件或編輯影片更舒適，是一部全天候工作主力機。

+ 1

高質感超便攜之王：Zenbook 14

要真正體驗到下一代 AI PC 的魅力，Zenbook 系列是不少商務人士的首選。今年的 Zenbook 14 結合高計算力、極致便攜與優雅外觀，是一部真正全能型的超便攜旗艦。

最新 Core Ultra (Series 2) AI 處理器配合 NPU，可離線處理多項 AI 任務，更安全更省電。14.9mm、1.28kg 機身設計輕巧得近似平板，隨身攜帶不費力。14 吋 3K ASUS Lumina OLED + ASUS Pen 支援畫質出色、色彩準確，非常適合創作者、設計師與專業人士。18 小時續航表現遠高於 Intel Evo 要求，一整天外出都不需帶充電器。

ASUS Black Friday優惠 低至 45% OFF

除了上述推薦機款，ASUS e-Shop 亦有多款手提電腦、創作者機種、輕薄商務機加入限時優惠陣容，最高 45% 折扣，無論是想升級到新世代 AI PC，還是尋找高性價比的長線之選，都能找到適合你的型號。

Black Friday優惠連結（按此進入）

現凡購買任何ASUS或ROG手提電腦，即可參加「YOUR VOICE MATTERS」活動，只要註冊您的產品，並留下產品用家心得，完成簡單步驟後，即可選擇獲得 6 個月的產品延長保養服務或高達價值$799的豪華禮品，當中包括ASUS香薰無線滑鼠、ROG手提電腦袋及或Steam電子禮券！了解更多: https://www.asus.com/events/promotions/hk/your-voice-matters-hk