洗衫仲等成個鐘？專家教用速洗mode先係最好　省時又延長衣服壽命

繁忙的都市人、幾乎每天都要清洗衣物，即使現在的新款洗衣機規格越來越好，但每次看到那個動輒 60 至 90 分鐘的標準洗衣程序，仍會令人非常頭痛。尤其在工作繁忙、休息時間有限的日常生活中，只想快點把衣物洗好、晾好，偏偏洗衣機運轉時間長，偶爾忘記取衣，更會演變成霉味難除、需要重洗衣服。有專家教路，其實選用快洗模式（quick mode）洗衫，不單省時且能延長衣服壽命。



美國清潔與生活作家 Rebecca Jones 早前亦面對同樣煩惱，直至她閱讀一本專門研究洗衣流程的著作後，才發現原來「速洗模式」並非次等選擇，而是現代洗衣機技術成熟後，被忽略了的最佳模式。

在香港，幾乎所有洗衣機都有「快速」、「快洗」或「速洗」模式，但許多用家仍保留舊觀念，認為越長時間越乾淨。事實上，在現今洗衣技術下，這種想法已經不合時宜。

Richardson 指出，舊式洗衣機之所以需要長時間洗滌，是因為機械結構與噴水模式未能有效帶走污垢，唯有靠「浸」與「搓」來延長清潔時間。但現代洗衣機已大幅改善水流強度、洗衣粉或洗衣球的分散效率，加上滾筒的運動方向更複雜，令速洗模式不但更省水、省電，洗淨力亦完全足夠。

通常 20 至 40 分鐘便能完成的速洗，對比長達 60 至 90 分鐘的標準模式，效果其實沒有太大差別，唯一的分別，是你可以更快把衣服晾起，不需要等待漫長的轉動聲停止。對香港上班族來說，這種效率才是真正能改善生活節奏的關鍵。

縮短等待時間，減少忘記取衣的麻煩

不少人都有相似經驗，洗衣機明明響了完成提示，卻因忙於其他事情，把衣物放在筒內忘記取出。夏天只需兩三小時，潮濕的環境就足以令衣物開始產生霉味。最後只能重洗一次，甚至數次，既浪費水電、又拖延時間。速洗模式讓整個過程縮短至不足半小時，即使在家做其他事情，也更容易記得何時取衣，避免衣物在洗衣機內悶著、發酸、甚至變臭的問題。

為何牛仔布會褪色？

研究指速洗更能保護衣物纖維

不少人誤以為標準洗程更適合衣物清潔，卻忽略了洗衣機最傷衣物的關鍵不是洗淨力，而是摩擦與旋轉時間。Richardson 指出，衣物每次進入洗衣機，纖維都會經歷一次搓揉與拉扯。洗程越長，摩擦越多，最終纖維受損、彈性下降，衣物更容易變形、鬆垮或起毛球。速洗模式因為時間短，衣物在水中受力時間相對減少，自然能延長布料壽命。不論是 T-shirt、運動服、牛仔褲甚至床單，被長時間洗滌磨損的程度都會降低許多。

速洗模式適合什麼衣物？

一般日常衣物，如家居便服、工作服、運動服、床上用品、薄外套等，若沒有重度污漬，速洗模式完全足夠。尤其對於香港住戶的洗衣習慣—衣物量少、但需要頻繁洗滌，速洗模式更能提升效率。