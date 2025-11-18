木村拓哉升級iPhone 17 Pro｜日本國民男神木村拓哉近日在YouTube頻道分享換機體驗，從使用多年的iPhone 13升級至iPhone 17 Pro。大神日理萬機，沒時間去留意科技新產品，對於這幾年iPhone的性能更新，似乎沒多少概念，連已經轉用USB-C線、全面轉換eSIM也不知道，更對新機的8倍「光學品質變焦」性能驚嘆不已，直呼「可以拉這麼近?」，而自拍鏡頭的「AI自動構圖功能」更讓他印象深刻，大讚系統會自動調整畫面讓所有人入鏡。



木村仍在用Lightning線｜更不知日版 iPhone 17 Pro 必須用eSIM

木村拓哉工作繁忙，根本無時間換電話，相信如不是為了拍YouTube，他可能會繼續用iPhone 13。另外，日本換手機叫做「機種變更」，店員還會即場幫客人將資料轉到新機，木村不單首次使用無線輸送手機資料；他驚見日本版iPhone 17全面改用eSIM設計，驚訝地問「SIM卡槽去哪了?」而他也不知道iPhone 充電接口已由Lightning改為USB-C規格。更有趣是，

網民留意細節：木村好像不太滿意17 Pro 配色

有眼利網民留意到，木村在選擇機身顏色時非常猶豫，雖然選擇了藏藍色版本，還買了原裝機套，但看他的微表情，其實也不是太滿意；的確，也有不少用家認為今代 17 Pro/ 17 Pro Max 的配色強差人意，足見木村是有品味的人。

同場試用 AirPods Pro 3｜首次用降噪耳機

木村拓哉又試戴全新AirPods Pro 3，開啟降噪功能瞬間表情驚訝，直呼「真的聽不到現場環境音」，形容彷彿進入「只有自己聽得見的世界」。這款耳機主打全新降噪與環境音處理技術，只需長按耳機柄即可切換模式，沉浸感極高，讓木村讚嘆降噪技術「太厲害了」。如果他不是木村，相信已被網民恥笑：「大叔是否冬眠了很多年？」但他正是木村拓哉，所以換個手機也可以讓我寫篇文賺PV，多謝大神！