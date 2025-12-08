HUAWEI WATCH D2 實測｜智能穿戴裝置發展至今，心率、血氧甚至心電圖（ECG）功能已成標準配置，唯獨「血壓監測」始終是各大廠商難以攻克的堡壘。市面上雖有智能手錶聲稱能測血壓，但大多依賴光學傳感器「估算」風險，準確度存疑。HUAWEI 最新推出的 WATCH D2，便以「全球首款通過歐盟 CE MDR 及中國 NMPA 醫療認證」的姿態登場。它不玩估算，而是將一個微型氣泵塞進手錶，實現真正的「充氣式」測量。到底這款手錶是否能取代傳統血壓計，它對 iPhone 用家又是否友善，以下為大家送上全面實測。



HUAWEI WATCH D2 將一個微型氣泵塞進手錶，實現真正的充氣式血壓測量

為什麼你需要一隻血壓手錶？

在進入評測前，我們先從醫學角度探討監測血壓的必要性。根據香港衛生署衛生防護中心的數據顯示，高血壓被稱為「隱形殺手」，早期往往沒有明顯症狀，許多患者直至出現中風、心臟病或腎衰竭等嚴重併發症時才猛然發現。

數據指出，本港每 10 名高血壓患者中，竟有 4 人並不知道自己患病。衛生防護中心強烈建議 18 歲或以上成年人，至少每兩年量度一次血壓。然而，傳統臂式血壓計體積龐大，難以隨身攜帶，導致許多人忽略了日常監測。HUAWEI WATCH D2 的出現，正好填補了「隨時隨地、精準測量」的市場缺口，特別適合關注心血管健康的人士及長者。

可以隨時隨地精準地偵測自己真正的血壓數據

真．充氣式測量 vs 光學估算

HUAWEI WATCH D2 最大的賣點，在於其錶帶內藏的 26.5mm 超窄氣囊。這與市面上常見的「生果」或部分 Android 智能錶截然不同。其他聲稱可量血壓的智能手錶普遍採用 PPG 光學估算，需先用傳統血壓計校正，之後依靠光學傳感器偵測脈搏波傳導速度來「推算」血壓變化，數據容易受膚色、佩戴鬆緊度影響。而生果智能錶更只能提供「風險評估」而非絕對數值。反觀 HUAWEI WATCH D2 則採用與醫療級血壓計相同的「示波法」（Oscillometric method）。當啟動測量時，錶帶內的氣囊會實體充氣、加壓，阻斷血流後再緩慢放氣以偵測血管壁的振盪。

WATCH D2偵測的數值與傳統的家用血壓計相若，相當準確。

像擁有了隨身健康管家

在實測中，只要按下測量鍵，並將手掌放於胸前（心臟高度），就能明顯感受到錶帶收緊的壓力感。約 30 秒後，手錶便會顯示收縮壓（上壓）、舒張壓（下壓）及脈搏的具體數值。這種「物理加壓」帶來的信賴感，是單靠光學閃爍的智能錶無法比擬的。

HUAWEI WATCH D2 獲得了歐盟 CE MDR（醫療器材法規）及中國 NMPA 的雙重醫療認證。這意味著它不僅是電子消費品，更是一台符合國際醫療標準的測量儀器。更強大的是，它支援 ABPM（動態血壓監測）功能。用戶可設定手錶在 24 小時內自動定時測量，例如每 30 分鐘一次，睡眠時亦可自動測量且不打擾休息。這對於診斷「白袍高血壓」（見醫生時緊張導致血壓高）或「隱匿性高血壓」極具參考價值，生成的專業報告甚至可供醫生作診斷輔助。

HUAWEI WATCH D2取得中國 NMPA 的醫療認證

一鍵微體檢 9 項數據 60 秒搞定

除了血壓，WATCH D2 的 「微體檢」功能亦非常實用。只需手指輕觸錶側的電極 60 秒，手錶便會一次過檢測並生成 9 項健康指標報告，包括血壓、心率、血氧飽和度 (SpO2)、心電圖 (ECG)、血管彈性偵測、壓力指數、皮膚溫度、動脈硬化風險篩查以及呼吸健康。實測中，其 ECG 心電圖分析反應靈敏，能有效篩查竇性心律或房顫風險。對於繁忙的都市人來說，每天花一分鐘做個「微體檢」，能大減對身體狀況的焦慮。

一鍵微體檢 9 項自己身體數據，包括心跳、血壓、壓力指數、血管彈性、心電圖等。

就像隨身護士隨時監測自己身體狀況。

長氣得驚人的「教練」

雖然主打健康醫療，但 WATCH D2 並未閹割運動功能。它內置超過 80 種運動模式，包括跑步、單車、跳繩等，並支援 GNSS 定位。不少人擔心「充氣」會極度耗電，官方宣稱續航力可達 6 天。記者高強度的實測下，即每日進行 5 至 6 次主動血壓測量、開啟 24 小時心率及睡眠監測、接收手機通知，WATCH D2 竟然真的撐到了第 6 天才需要充電。相比起每天都要充電的智能錶，D2 的續航表現令人印象深刻，尤其適合作為長輩的健康守護工具，免去頻繁充電的煩惱。

充一次電可以連續用近一星期，續航力驚人。

除了血壓等數據外，運動偵測方面都做足功夫。

系統兼容性iPhone、Android 完美通殺

這是很多準買家最大的疑問：「我不是用華為手機，能用這隻錶嗎？」答案是絕對可以。HUAWEI WATCH D2 採用了極高兼容性的策略。無論你是 iOS (iPhone) 用家還是其他品牌 Android 用家，只需下載「HUAWEI Health」（華為運動健康）App，即可連接手錶。實測證實，跨平台連接後，核心功能如血壓測量、ABPM 設定、ECG 心電圖、Health Glance 報告查看及運動軌跡，全部功能均可完整使用，沒有被「閹割」。iPhone 用家終於有一款真正醫療級的血壓手錶選擇，無須被生態圈綑綁。

對應HUAWEI手機外，就連iPhone及Android都完美對應。

總結：可能是目前市場上最專業的健康管家

HUAWEI WATCH D2 是一款定位極其精準的產品。如果追求的是極致輕薄或花俏的 Apps 互動，它未必是首選；但如果你或你的父母需要一款能嚴肅、準確、隨時監控血壓及心臟健康的智能手錶，WATCH D2 在目前的市場上幾乎沒有對手。它解決了傳統血壓計的不便，修正了光學手錶的不準，更打破了手機系統的隔閡。其優點在於醫療級充氣式血壓測量，準確度高，並獲歐盟 CE MDR 及多國醫療認證，同時支援 24 小時動態血壓監測 (ABPM)。跨平台兼容 iOS 及 Android，功能完整，加上實測近一星期的強勁續航力，表現優秀。

對應動態血壓監測功能，一日定時為用家監測血壓。