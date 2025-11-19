AWS推Kiro初創企業計劃 免費用一年Pro+｜助團隊走向生產級應用

隨着 AI 編程工具進一步普及，初創企業在產品開發的速度與質量之間，正尋找新的平衡點。亞馬遜雲科技（Amazon Web Services, AWS）宣布，其 AI 驅動開發平台 Kiro 正式推出 「Kiro Pro+ 初創企業信用計劃」，讓符合條件的初創公司可免費使用 Kiro Pro+ 最長一年，協助創業團隊從概念原型快速推向可上線的生產級應用。



為初創「破局」 從靈感到落地

AWS 表示，Kiro 的誕生正是為了解決初創團隊在產品構建上的常見痛點——從「原型不錯」到「可穩定部署」，往往是一段漫長而高風險的過程。

Kiro 平台能將「靈感式構想」具體化為 規格文件（Specs）與可執行任務，透過其規範驅動開發（Spec-driven Development）框架，將開發過程標準化並自動化。開發者可在「Vibe 模式」下進行自由構思，然後一鍵切換至「Spec 模式」，系統即自動生成需求、測試與部署路徑，讓想法穩定落地。

AWS 指出，Kiro 由其雲端團隊開發並運行，安全標準、合規機制及隱私保護均與 AWS 全球客戶相同。這意味企業可在維持高安全與可控性的前提下，進行高速 AI 協作開發。

三級信用支援 免費使用長達一年

Kiro Pro+ 初創企業計劃即日起開放申請，至 2025 年 12 月 31 日截止。計劃面向全球大多數市場，為處於早期至 B 輪融資階段的企業提供三個級別的額度：

🌱 Starter 級別：支援最多 2 名使用者

🚀 Growth 級別：支援最多 50 名使用者

⭐ Scale 級別：支援最多 100 名使用者

成功通過審核的企業將自動獲得 Kiro 信用額度（Kiro Credits），存入其 AWS 帳戶內。這些額度可直接用於 Kiro Pro+ 訂閱，享有完整功能。

AWS 提醒，用戶若升級至更高級方案或實際使用量超出原定級別，超額部分將依標準定價收費。

專為初創打造的「AI 編程結構化引擎」

初創團隊在快速開發新產品時，往往容易陷入「速度有餘、結構不足」的狀況——開發流程缺乏清晰規範，導致代碼維護困難。

Kiro 的核心目標正是「保留速度，同時建立秩序」。其 AI Agent 協作系統 允許開發者：

以多模態對話方式（語言 + 文件 + 圖像）與 Agent 溝通；



透過 Agent Hooks 進行自動化任務觸發與延伸；



憑藉 Specs、Steering Files 與智能上下文管理，讓 AI 深入理解項目結構與開發意圖。



Kiro 的智能代理除能完成代碼撰寫外，更可主動檢查一致性、分析錯誤並提出修正建議，讓開發者用更少回合完成更多功能。

為甚麼 AWS 要做這件事？

AWS 強調，此舉不僅僅是「送免費額度」，更是對 AI 原生創業生態的長期投資。Kiro 團隊相信，未來的科技企業將在 AI 協助下完成設計、研發及部署，Kiro 希望成為這個過程的「開發中樞」。

「我們想投資於那些將用 AI 建構未來的公司。」 —— AWS Kiro 團隊發言人

申請條件與流程

要獲得 Kiro Pro+ 信用，企業需：

1. 處於「有想法並獲初步資金」至 B 輪融資前 的階段；

2. 擁有與企業域名一致的 AWS 帳號；

3. 通過企業郵箱提交申請表。

審核通過後，信用額度將於數日內自動發放，並有效期一年。名額有限，採 先到先得 機制。

🔗 申請入口與詳情： Kiro for Startups 官方表格

AI 驅動初創的新結構

從自由開發（Vibe）到規範開發（Spec），Kiro 讓初創能夠以結構化方式管理 AI 編程，全流程自動化驗證與協作。 對於追求「快中帶穩」的創業團隊而言，這不僅是加速工具，更是一種開發哲學的轉變。

AI 時代的創業，講求「比誰更會用 AI」。 而 Kiro，或許正是通往未來那一步的橋樑。