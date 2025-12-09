SteelSeries Arctis Nova Elite實測｜Hi-Res音質與雙電無限續航

SteelSeries Arctis Nova Elite實測｜對於追求極致遊戲體驗的玩家而言，耳機不僅是聽覺的延伸，更是決定勝負的關鍵裝備。SteelSeries最新推出的旗艦級產品Arctis Nova Elite，更試圖打破傳統界限，將發燒級音響的品質引入無線電競耳機領域。記者早前入手了這款備受矚目的新品，並透過實際連接ASUS電競筆記型電腦及PlayStation 5進行深入測試，親身感受其標榜的「Hi-Res Wireless」認證音質與無限續航系統。



SteelSeries Arctis Nova Elite 利用ASUS電競筆電及PS5實測

電競音響新標準

在深入實測之前，我們必須先了解Arctis Nova Elite的市場定位。SteelSeries此次的目標相當明確，就是要創造一款能夠同時滿足遊戲、音樂、娛樂以及工作需求的「全能型」高端耳機。官方強調這是全球首款獲得「Hi-Res Wireless」認證的電競耳機，這意味著它在無線傳輸的狀態下，依然能夠提供極高解析度的音訊。

耳機機身比想像中輕便

Arctis Nova Elite採用了全新的訂製40mm碳纖維驅動單元（Carbon Fiber Drivers）。碳纖維的高剛性與輕量化特性，能讓單體在震動時減少變形，從而提供更精準、清晰且無失真的聲音表現，頻率響應範圍甚至達到了驚人的10Hz至40kHz。此外，配合新一代的GameHub中控台與LC3+編碼技術，耳機能夠透過2.4GHz無線連接或藍牙，傳輸高達24-Bit/96KHz的音訊，徹底解決了傳統無線耳機在音質細節上的流失問題。

無線中控台

佩戴上耳十分舒適

丹麥美學與人體工學的結合

開箱後，首先映入眼簾的是其充滿北歐極簡風格的外觀設計。這款耳機由SteelSeries與知名設計師Jacob Wagner共同打造，全金屬的框架結構不僅堅固耐用，更散發出一種冷冽的高級質感。實際佩戴時，其記憶海綿耳罩的觸感相當細膩，能夠很好地包覆雙耳而不產生過度的壓迫感，即便是長時間的打機作戰，頭部與耳部也不會感到明顯的疲勞。這種在奢華感與實用性之間的平衡，確實符合其「Elite」的命名。

可以最多3個USB輸以及Line In

中控台可以為另一粒電池充電

ASUS電競筆電與PS5的考驗

為了驗證Arctis Nova Elite的真實力，筆者特別搭建了一個模擬玩家日常的測試環境，分別將耳機連接至ASUS的高階電競筆記型電腦以及Sony PlayStation 5主機上進行實地試玩。

PS5可以直接認出Arctis Nova Elite

這裡必須提到其獨創的OmniPlay技術，這項功能徹底打破了多平台玩家的連接障礙。透過新一代的GameHub，玩家可以同時連接PC、PS5、Xbox以及藍牙設備，甚至能夠實現四路音源的同步混音 。在實際操作中，記者可以一邊聆聽PS5遊戲內的細微動靜，一邊透過藍牙連接手機觀看短片，甚至同時在Discord上與隊友保持通話，所有音源在耳機中完美融合，互不干擾且清晰可辨。

在連接ASUS電競筆電及PS5上進行不同遊戲測試時，Arctis Nova Elite的表現令人驚艷。得益於全新的GameHub及次世代LC3+編解碼技術，耳機支援24-Bit/96KHz的無線傳輸 。在實測過程中，耳機展現出的音質效果令人驚艷，尤其是在處理複雜的遊戲場景音效時，其表現確實達到了「非常出色」的水平。高頻的解析力極高，中音人聲清晰飽滿，而最令筆者驚喜的是其重低音的表現，不僅力度充足，且富有彈性，完全沒有傳統電競耳機那種為了強調低頻而犧牲細節的混濁感。這種全頻段的優異表現，讓遊戲中的爆炸聲、腳步聲以及環境音效都變得層次分明，極大地增強了遊戲的臨場感，確實比一般無線耳機更為出色，讓人彷彿置身於遊戲世界之中。

除了音質與連接性，Arctis Nova Elite在降噪技術上也下足了功夫。它配備了主動降噪（ANC）技術，並結合了AI降噪麥克風 。在測試通話質量時，即使身處的環境有明顯的背景噪音，這款具備32kHz/16-bit自動切換功能的麥克風依然能夠精準地過濾掉高達97%的雜音，確保隊友只能聽到清晰的語音指令。這種軟硬件結合的降噪方案，配合Arctis App中超過200種遊戲專屬的音效預設，讓玩家能夠針對不同遊戲類型，即時調整出最適合的聽覺環境，真正做到了軟硬體的全面整合 。

跟機還有一個耳機保護袋

SteelSeries Arctis Nova Elite無疑是目前市面上功能最全面、音質最強悍的無線電競耳機之一。它不僅成功突破了無線音頻在解析度上的技術瓶頸，更透過OmniPlay和GameHub等創新設計，解決了多平台玩家的痛點。雖然其$5499的售價定位於高端市場，但考慮到其所提供的Hi-Res認證音質、碳纖維單元的細膩表現、獨特的四源混音功能以及無限續航的便利性，這款產品確實物有所值 。