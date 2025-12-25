2025年，德國音頻品牌Sennheiser迎來80週年，在全球各地舉行80週年品牌慶典。在香港舉辦的Sennheiser 80週年慶典上，品牌回顧80年輝煌歷程，並分享專業音頻和商務通訊兩大業務線的卓越產品、先進技術和對音頻市場的深刻洞察。



此外，Sennheiser商務通訊部門還為其2025「連接與協作」中國區路演選擇了香港為最終站，聚焦商務通訊領域未來布局，展示如何以音頻技術支持企業與教育客戶。當日，Sennheiser香港及台灣地區商務通訊銷售負責人Jessica Wong提及品牌在港台兩地的商務通訊業務進展：「我們單獨成立商務通訊部門，以專注服務企業、教育客戶。」品牌將商務通訊與表演和廣電等其它領域客戶分開，包括產品線設計與管理，為用戶提供靈活且更有針對性的音頻解決方案。

左起：Sennheiser香港及台灣地區商務通訊銷售負責人Jessica Wong／亞太區專業音頻產品應用技術經理 Kenan Phang

2025年是Sennheiser成立80周年，Sennheiser 2025「連接與協作」中國區路演選擇香港為最終站

Sennheiser商務通訊解決方案，作為先進音訊技術的首選，Sennheiser致力於讓協作和學習更輕鬆

香港教育客戶案例：技術支持互動教學

香港教育客戶案例：先進技術支持互動教學

Jessica表示，Sennheiser產品使用德國工藝和高品質組件，提供清晰音質與穩定性。她指出品牌受教育客戶青睞的主要因素：「大學幾乎每天都有課，他們最在意產品穩定性，若出問題會影響課堂。其次，我們在各地有本地團隊，能及時提供技術、諮詢與售後支持。在大學，應用包括線上線下混合教學與小組討論，Sennheiser麥克風能顯著提升溝通效率和學習體驗。」

香港教育大學和香港城市大學等院校選用Sennheiser TeamConnect系列產品。以香港教育大學為例，校方採用TeamConnect Ceiling 2（TCC 2）天花陣列麥克風後，在其創新電子教學空間ePS中實現本地擴聲，學生與教授可自由進行小組討論，無需傳遞手持麥克風。

香港教育大學為其ePS教室安裝兩台TCC 2後，在教室中實現本地擴聲，學生與教授可自由進行小組討論，無需傳遞手持麥克風

香港城市大學採用團隊協作學習教室設計，安裝TCC 2天花陣列麥克風，配合Sennheiser Control Cockpit軟件統一管理，支持線上線下混合教學模式。

香港城市大學的團隊協作學習教室安裝了TCC 2天花陣列麥克風，暢享無縫優質的混合教學體驗

香港企業客戶實踐：軒達資訊

Jessica還提及香港企業客戶軒達資訊的委託案例，「軒達資訊為其2合1貴賓會議室安裝了2台TCC 2，每台配備28支廣播級麥克風，適合大型會議室。TCC 2不僅擁有卓越音質和簡單高效的控制管理，還可令桌面免受線纜困擾、傢俱佈局也可靈活安排。」

TCC 2天花陣列麥克風專為大型會議室以及講座或協作空間設計，對軒達資訊 的2合1貴賓會議室來說，是最適合的解決方案TCC

Jessica 還提到，軒達資訊在其中型會議室中亦部署TeamConnect Bar M（TC Bar M）智能音視頻一體機，將可靠音頻、4K Ultra HD視頻和AI功能整合在單一設備中：「許多使用者抱怨線上會議只有聲音無畫面，但調整畫面費時。TC Bar M配備6支波束成形麥克風和4個全音域揚聲器，收音距離達4.5米；AI自動取景和人像平鋪功能可動態調整攝影機視角，並分割畫面清晰顯示多位發言人員的表情。」這產品更獲主流UC平台認證，並支持Dante音訊網路技術，可擴展額外麥克風或攝影機。

TC Bar M智能音視頻一體機，將可靠音頻、4K Ultra HD視頻和AI功能整合在單一設備中。

軒達資訊在其中型會議室中部署2台TC Bar M，溝通效率顯著提升

TCC 2的中國大陸合作案例：昆山杜克大學

位於中國大陸的昆山杜克大學，在校園安裝116片Sennheiser TCC 2 天花陣列麥克風，顯示對產品質量的信賴。這大規模部署證明產品穩定性，也體現品牌在教育領域的影響力。

位於中國大陆的昆山杜克大學，在校園安裝116片Sennheiser TCC 2天花陣列麥克風

TCC 2是Sennheiser為大型會議室和演講廳設計的天花板麥克風產品，配備28支德國製造KE 10電容式麥克風，可覆蓋最大80平方米空間。其自適應智能波束成形專利技術可自動偵測並追蹤發言者位置，確保遠端參與者聽到清晰語音，並獲Microsoft Teams、Zoom、騰訊會議、釘釘等主流UC平台認證。

TCC 2 是Sennheiser為大型會議室和演講廳設計的天花板麥克風產品，提供多種安裝方式，如吸頂安裝、懸掛式安裝和嵌入式安裝

面向未來的產品Sennheiser Spectera｜已獲香港認證

Sennheiser亞太區專業音頻產品應用技術經理Kenan Phang在大會分享技術演進。「音樂製作方式有轉變，像Sennheiser集團旗下的Neumann推出產品及軟件，不只針對錄音棚，現在也包括Home Studio等場景。」Kenan指出，Ed Sheeran等眾多國際級歌手，演出時均使用Sennheiser的舞台設備，如Digital 6000麥克風系統等。

Ed Sheeran等眾多國際級歌手，演出時均使用Sennheiser的舞台設備，如Digital 6000麥克風系統等

Kenan又介紹了Sennheiser推出的全新产品Sennheiser Spectera——全球首款雙向寬頻數字無線生態系統，采用双向腰包式设计，此外一個19英寸的1U機架式基站可以處理多達64條音訊鏈路（包括32進和32出），專為大型演出、電視台製作、劇場表演設計，已獲得香港認證。

Sennheiser亞太區專業音頻產品應用技術經理Kenan Phang在大會分享全新Sennheiser Spectera生態系統

Spectera SEK腰包可在同一寬頻射頻通道中處理麥克風和耳返監聽音頻以及控制資料

TVB《中年好聲音》冠軍「吉吉」剛好在IG分享他在TVB 58週年台慶時使用的Sennheiser話咪設備

Sennheiser在商務通訊領域與Q-SYS、Kramer等第三商合作，在產品設計時進行聯動，打造開放的生態系統

結語：發揚80年技術聲學底蘊｜開拓音頻新篇章

Sennheiser至今將總營業額10%投入研發，持續推動創新技術的邊界。「我們不斷優化現有產品線，提供清晰聲音與操作友好體驗。請期待我們未來更多的新產品和資訊。」Kenan表示。

Sennheiser發揚80年技術聲學底蘊｜開拓音頻新篇章

Jessica指出：「成立商務通訊部門是看到雲端會議UC產品發展機遇，在2023、2024年取得佳績。未來專注產品設計，針對企業、教育需求，推出更多開創性產品帶來全新體驗。」

此外，針對不同市場對產品與服務的需求差異，Jessica表示：「歐美市場傾向軟件平臺整合，重視產品認證與UC平臺相容。亞太區創新速度快，特別在中國市場，用家關注產品整合便捷性、一產品滿足多需求，以及如何帶來清晰順暢的會議體驗。Sennheiser針對不同地區需求調整本地化策略。」

Kenan則強調：「Sennheiser 80年來對音頻技術的追求永不停步，持續書寫品牌新篇章；選擇Sennheiser不僅是選擇音頻設備，更是選擇有深厚經驗、持續創新與本地支持的可靠夥伴。」