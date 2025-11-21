Apple App Store Awards 2025｜Pokemon TCG Pocket入圍最佳遊戲

Apple 公布最新一屆 App Store Awards 2025 入圍名單，向全球最具影響力、最具創意、亦最能代表數碼生活趨勢的應用程式與遊戲致敬。今年 45 款作品橫跨 12 個類別，不論是工具、生產力、健康管理，還是沉浸式遊戲體驗，都展現出開發者對技術、創意與用戶體驗的極致追求。



對香港用家而言，App Store Awards 不單是年度 App 推薦清單，更像是了解今年手機App討論度風向最高的內容。由生活管理到 AI 應用、由影音創作到跨平台遊戲，以至今年最受注目的《Pokemon TCG Pocket》，入圍名單背後反映了全球用家對功能性、娛樂性與創意表現的期待。

Apple 指出，今年的入圍作品之所以值得肯定，原因在於它們能夠重塑日常工作流程、啟發創造力，並在關鍵體驗上帶來質變。Apple 全球 App Store 總監 Carson Oliver 表示，入圍作品展現了「令人深受啟發的技術與設計」，並成功讓用家無論在生活、工作抑或娛樂領域都能達到更多可能性。

Pokemon TCG Pocket 入圍最佳遊戲

今年最受關注的入圍者之一，毫無疑問是《Pokemon TCG Pocket》。這款遊戲成功將實體 Pokémon 卡牌收藏的魅力，完整轉化成數碼體驗，用家可每日收集卡包、進行卡牌對戰，甚至欣賞以 3D 呈現的立體場景卡。相比其他手遊，《Pokemon TCG Pocket》更強調「收藏樂趣」，令其在全球市場推出後迅速爆紅。

「年度最佳 iPhone App」入圍名單

《BandLab》協助音樂人與社群一同錄製和混音曲目。

《LADDER》協助用户在力量訓練時更有方向感，無需單靠感覺猜測。

《Tiimo》讓待辦事項的呈現方式更顯平和。



「年度最佳 iPhone 遊戲」入圍名單

《卡皮巴拉 Go!》讓玩家化身可愛動物，體驗一段奇趣閒置冒險。

《Pokémon TCG Pocket》讓蒐集和遊玩經典 Pokémon 卡牌體驗變得更出色。

《Thronefall》以極簡操作帶來刺激的防禦戰鬥遊戲。



「年度最佳 iPad App」入圍名單

《Detail》重新定義內容創作工作流程。

《Graintouch》讓更多創作人能享用版畫藝術之美。

《Structured》以清晰易讀的時間軸呈現繁忙的每日行程。



「年度最佳 iPad 遊戲」入圍名單

《DREDGE》為玩家帶來詭魅神秘感與流暢遊戲體驗。

《Infinity Nikki》讓玩家置身其境，沉浸於奇幻 Miraland 世界。

《波斯王子：失落王冠》呈現一段貫徹始終的史詩級冒險體驗。



「年度最佳 Mac App」入圍名單

《Acorn》為專業級相片編輯工具首選。

《Essayist》讓你輕鬆應對學術論文的資料引用與格式設定。

《Under My Roof》協助屋主持家井然有序，隨時做好準備。



「年度最佳 Mac 遊戲」入圍名單

《刺客教條：暗影者》帶玩家穿越封建日本的潛行之旅。

《電馭叛客 2077：終極版》以驚嘆人心的未來主義視覺效果，吸引玩家投入其中。

《Neva》以震撼人心的視覺呈現情感動人故事。



「年度最佳 Apple Arcade 遊戲」入圍名單

《Katamari Damacy Rolling LIVE》以黏糊糊的滾球在混亂中娛樂玩家。

《PGA TOUR Pro Golf》讓球迷宛如置身哥爾夫球場。

《WHAT THE CLASH?》帶來數以百計款既滑稽又令人難忘的小遊戲。



「年度最佳 Apple Vision Pro App」入圍名單

《Camo Studio》為創作人提供更靈活的直播與影片創作方式。

《D-Day: The Camera Soldier》開創沉浸式敘事的未來。

《Explore POV》以其所收錄的環球拍攝 Apple Immersive 影片，帶領用户置身不同場景。



「年度最佳 Apple Vision Pro 遊戲」入圍名單

《Fishing Haven》讓玩家沉浸置身恬靜水域，享受寧靜避世體驗。

《Gears & Goo》完美結合策略玩法與討喜角色。

《門雲》營造充滿氛圍的解謎體驗，讓用户彷彿成為能折射光線的超級英雄。



「年度最佳 Apple Watch App」入圍名單

《GO Club》協助用户維持活動量，同時補充足夠水分。

《Pro Camera by Moment》讓用户能直接以手腕拍攝專業級相片。

《Strava》以運動表現連結全球健身社群。



「年度最佳 Apple TV App」入圍名單

《HBO Max》提供熱門劇集的串流播放，同時重視無障礙體驗。

《PBS KIDS Video》以適合兒童的娛樂與教育節目，讓家長更安心。

《Super Farming Boy 4K》以連鎖反應與連擊機制營造富有挑戰的冒險體驗。



「文化影響力獎」入圍名單

《Art of Fauna》以易於上手的拼圖呈現野生生態之美。

《A Space for the Unbound》以動人生活片段敘事探索心理健康。

《Be My Eyes》協助視障與弱視用户更自主。

《Chants of Sennaar》體現語言與聯繫的力量。

《despelote》以富創意方式營造深植文化背景的遊戲體驗。

《Focus Friend》將專注時段化為有趣遊戲挑戰。

《這位子形不形？》促進同理心與包容度。

《Retro》致力創造重視私隱的社交平台，讓親友隨時掌握彼此動態。

《StoryGraph》建立具包容度的閱讀社群。

《Venba》以真摯動人的敘事手法，聚焦文化美食精髓。

《Whoscall 象卡來》保護用户免受詐騙侵害。

《Yuka》協助用户更有消費意識地選擇產品。

