氣溫急降！CP值最高保暖家電　消委會13款電暖氈評測 4招安全使用

#電暖氈 #消委會 #評測｜隨着本港天氣急降至約 16℃，不少市民已開始將厚衣、暖風機、電暖氈陸續從櫃中取出。相比體積較大的暖風機或其帶來的噪音，不少家庭會選擇更輕便的電暖氈作為冬天的主要取暖工具。它價格相宜、耗電量較低，加上能直接提升被窩溫度，因此深受用家喜愛。



電暖氈使用有甚麼禁忌和注意事項？

然而，使用時看似簡單，卻往往因為太方便而忽略了安全細節。消委會早前測試 13 款市售電暖氈，提醒市民在選購與使用上均需留神，避免因錯誤操作或產品老化帶來過熱、短路甚至火警風險。在寒潮來臨時，了解正確使用方式，比起盲目加購更多暖氣家電更為重要。

+ 35

選購電暖氈有甚麼要留意？

在選購電暖氈時，不少人往往只看價格與溫度調校選項，但真正影響安全的，是產品是否具備可靠的認證標誌與保護機制。消委會提醒，市民應優先考慮附有國際或本地安全認證的產品，例如熟悉的 CE、3C 或香港本地的相關標章，因為擁有認證的產品必須通過電線負載、過熱保護等多項檢測。

如何正確使用電暖氈、延長其使用壽命？

消委會亦特別強調產品使用壽命的重要性。電暖氈內部由細密發熱線組成，隨着日積月累的摺疊、擠壓與高溫運作，加熱絲會逐漸老化，絕緣層變脆後更容易短路。因此，即使是曾經可靠的品牌，只要使用多年且出現異味、局部過熱或溫度不均，就應考慮更換。

+ 8

平鋪使用最安全 避免加熱絲被摺曲

不少人習慣把電暖氈「塞進被鋪底」，但電暖氈其實最怕摺疊。內部細密的加熱絲在曲折狀態下受壓，容易令局部溫度失控，長期會造成線路破損，甚至引發燃燒。因此正確方式應是將電暖氈平鋪於床墊與床單之間，既可確保發熱均勻，又能防止睡眠時翻身導致過度彎折。若床具材質較軟，更應預留足夠空間，避免電暖氈被高壓擠壓。

控溫與定時是避免低溫燙傷的關鍵

不少市民會以為電暖氈溫度不算高，與一般暖風機相比「暖得來不燙」。但其實長時間緊貼皮膚，即使是中低溫度，也可能造成「低溫燙傷」。尤其是嬰兒、孕婦、長者或行動不便者，對熱感反應較不敏銳，風險更高。

專家建議：

睡前啟動電暖氈讓床鋪預熱約 20 至 30 分鐘，入睡時便可關閉電源。若一定要開整晚，務必選購具備自動斷電、恆溫及定時功能的款式，並設定合理時間，避免通宵持續加熱。

避免皮膚直接接觸發熱面：為了讓熱力迅速傳遞，有用家習慣直接躺在電暖氈上，但這正是風險所在。為防止低溫燙傷，電暖氈與身體之間必須有隔層，例如床單、薄氈，既不會阻礙熱量傳遞，又能降低皮膚因局部溫度集中而受刺激的情況。